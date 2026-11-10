삼성SDI, UPS용 각형 배터리로 CES 혁신상…3년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI가 9일 AI 데이터센터용 UPS 배터리로 CES 혁신상을 수상했다
- UPS용 각형 배터리는 공간 효율을 기존보다 33% 높였다
- 삼성SDI는 2025년 첫 출품 이후 3년 연속 혁신상을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 제품 대비 공간 효율 33% 향상…화재 안전성도 확보
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI가 인공지능(AI) 데이터센터용 무정전전원장치(UPS) 배터리 솔루션으로 'CES 2027 혁신상'을 수상했다. 지난 2025년 첫 출품 이후 3년 연속 수상이다.
삼성SDI는 9일(현지시간) 미국소비자기술협회(CTA)가 발표한 'CES 2027 혁신상' 엔터프라이즈 테크 부문에서 UPS용 각형 배터리 솔루션 'SDI U8A3-UPS'가 혁신상에 선정됐다고 밝혔다.
UPS는 정전 등 예기치 못한 전력 공급 중단이 발생했을 때 데이터센터 등 주요 시설에 비상전원을 공급하는 시스템이다. 최근 AI 데이터센터의 전력 수요가 증가하면서 고출력·고안전성 배터리의 중요성이 커지고 있다.
이번에 혁신상을 받은 U8A3-UPS는 리튬망간산화물(LMO) 소재의 각형 배터리 셀을 적용한 제품이다. 초고출력과 높은 에너지 밀도를 구현해 기존 제품 대비 공간 효율을 33% 높인 것이 특징이다.
AI 연산 과정에서 급격한 전력 수요가 발생할 경우 보조 전력을 공급해 서버 장애나 데이터 손상을 방지하는 역할도 수행한다.
화재 안전성도 강화했다. 삼성SDI는 최근 글로벌 안전 인증기관 UL솔루션즈가 주관한 옥내 대형 화재 테스트(Indoor LSFT)에서 세계 최초로 모든 평가 기준을 충족했다고 설명했다.
삼성SDI는 2025년 CES에 처음 출품한 이후 3년 연속 혁신상을 수상했다. 지난해에는 초고출력 원통형 배터리 'SDI 25U-Power'가 최고 혁신상을, 열전파 차단 기술인 'No TP(No Thermal Propagation)'가 혁신상을 받은 바 있다.
삼성SDI 관계자는 "이번 수상은 AI 시대 핵심 전력 솔루션의 혁신성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객이 요구하는 성능과 안전성을 겸비한 제품으로 시장을 선도할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com