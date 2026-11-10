전자랜드, 결식 우려 아동 7가구에 맞춤 가전 지원

AI 핵심 요약beta
- 전자랜드는 10일 결식 우려 아동 7가구에 가전제품을 기증했다
- 세종과 전남 지역 가정별 생활 여건에 맞춰 맞춤형 가전을 지원했다
- 전자랜드는 2021년부터 행복얼라이언스 사업에 참여해왔다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 전자랜드가 행복얼라이언스의 '주거환경개선 프로젝트'에 참여해 결식 우려 아동 가정에 가전제품을 기증했다.
전자랜드는 세종특별자치시와 전남 나주시·담양군·순천시에 거주하는 결식 우려 아동 7가구에 TV, 세탁기, 건조기, 로봇청소기, 태블릿PC, 가스레인지 등을 지원했다고 10일 밝혔다. 각 지자체의 추천과 현장 실사를 거쳐 선정된 가정의 생활 여건을 파악한 뒤 가구별로 필요한 가전을 맞춤 지원했다.
주거환경개선 프로젝트는 복지 사각지대에 놓인 결식 우려 아동 가정의 주거 환경을 정비·개선해 아이들이 건강하고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다. 전자랜드는 2021년부터 이 프로젝트에 참여하고 있다.
이번 하반기 프로젝트에는 전자랜드를 포함해 따뜻한동행, 일룸, 이브자리, SK바이오텍, SK인텔릭스, 행복나래 등 7개 기업이 참여했다. 참여 기업들은 세종과 전남 지역 총 10가정을 대상으로 도배·장판 시공과 가구, 침구 등을 각각 지원했다.
전자랜드는 지난 6월 상반기 프로젝트에서도 경남 통영 지역 결식 우려 아동 2가구에 에어컨과 냉풍기, 태블릿PC를 기증했다. 이번 활동은 전자랜드의 공식 봉사단체인 '코끼리봉사단'의 사회공헌활동 일환으로 진행됐다.
nrd@newspim.com