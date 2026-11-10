김천축제 우승 김밥, CU 매출 1위로…재출시에도 인기

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일은 10일 김천김밥축제 우승작을 출시했다
- 오삼이 반반김밥은 김밥 매출 1위, 고추잡채김밥은 4위를 기록했다
- CU는 이달 말 트러플크림 불고기김밥을 출시할 예정이다
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고객 투표 반영한 '딥핑 트러플 불고기김밥' 이달 말 출시
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김천김밥축제에서 탄생한 메뉴가 CU 김밥 매출 상위권에 올랐다. 첫 대회 우승작을 재출시한 '오삼이 반반김밥'이 다시 인기를 얻은 데 이어 올해 우승작도 판매 성과를 내고 있다.
CU 운영사 BGF리테일은 이달 들어 김밥 카테고리 매출을 집계한 결과 오삼이 반반김밥이 1위, '고추잡채김밥'이 4위를 기록했다고 10일 밝혔다.
BGF리테일은 김천시와 함께 2024년부터 3년째 김천김밥축제의 '김밥쿡킹대회' 우승 메뉴를 편의점 상품으로 개발하고 있다. 지역 행사에서 선보인 먹거리에 전국 판매망을 연결해 축제와 지역을 알리는 방식이다.
올해는 3회 대회 우승작을 재해석한 고추잡채김밥을 출시하면서 앞선 대회 우승작인 오삼이 반반김밥과 '호두마요 제육김밥'을 다시 선보였다. 오삼이 반반김밥은 첫 출시 당시에도 누적 판매량 50만개를 넘긴 상품이다.
축제 방문객이 개발에 참여한 신제품도 나온다. CU는 올해 김천김밥축제에서 사흘간 부스를 운영하며 불고기김밥에 어울리는 소스를 고르는 투표를 진행했다. 트러플크림·바질크림·로제치즈 등 3종을 대상으로 현장과 포켓CU 앱에서 의견을 모았다.
가장 많은 표를 얻은 것은 트러플크림소스다. CU는 이를 반영해 간장불고기 김밥을 트러플크림소스에 찍어 먹는 '딥핑 트러플 불고기김밥'을 이달 말 출시할 예정이다.
지역 축제와 연계한 상품 개발은 다른 지역으로도 이어지고 있다. 지난 8월에는 대구 치맥 페스티벌 경연대회 우승작 '아보 트러플 치킨'을 간편식으로 출시했다. 최근에는 대구 떡볶이 페스티벌 콘테스트에서 각각 1위와 3위를 차지한 '북성로우볶이'와 '둥지튀김마늘떡볶이'를 가정간편식(HMR)으로 선보였다.
nrd@newspim.com