LG유플러스, 자동차 사이버보안 관리체계 3단계 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 10일 국내 통신사 최초로 자동차 사이버보안 국제인증을 획득했다.
- ISO·SAE 21434 기반 관리체계와 실제 차량 소프트웨어 적용 역량을 인정받았다.
- LG유플러스는 글로벌 완성차 대상 차량 인포테인먼트 사업을 확대할 계획이다.
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토요타·렉서스 등 글로벌 완성차 대상 사업 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 자동차 소프트웨어 개발 과정의 사이버보안 관리체계를 평가하는 국제 인증을 획득했다. 보안 관리체계 구축에 이어 실제 차량 소프트웨어 개발 프로젝트에 적용한 점을 인정받았다.
LG유플러스는 국제표준 ISO/SAE 21434를 기반으로 한 자동차 사이버보안 관리체계(CSMS) 3단계(ML3) 인증을 국내 통신사 최초로 획득했다고 10일 밝혔다.
이번 인증은 글로벌 시험인증기관인 티유브이 라인란드(TUV Rheinland)가 부여한다. 차량 소프트웨어 개발과 운영 과정에서 사이버보안 관리체계가 국제표준에 부합하는지를 평가하며, 인증 유효기간은 3년이다.
LG유플러스는 지난 9일 서울 용산사옥에서 박성율 LG유플러스 엔터프라이즈사업혁신그룹장과 홍관희 정보보안센터장, 프랭크 주트너 티유브이 라인란드 코리아 대표 등이 참석한 가운데 인증 수여식을 열었다.
ISO/SAE 21434는 자동차의 기획과 개발부터 운영, 유지보수까지 전 과정에서 발생할 수 있는 사이버보안 위험을 관리하기 위한 국제표준이다.
최근 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 커넥티드카가 확산하면서 차량 소프트웨어의 보안 관리 필요성도 커지고 있다. 완성차 업체들이 차량 개발과 운영 과정의 보안 기준을 강화함에 따라 소프트웨어 공급사에도 관련 관리체계 구축이 요구되고 있다.
LG유플러스는 지난해 ISO/SAE 21434 기반의 보안 관리체계를 구축해 2단계(ML2) 수준을 확보했다. 이후 차량 인포테인먼트(IVI) 소프트웨어 개발 과정에 보안 관리체계를 적용하고, 글로벌 완성차 업체의 실제 개발 프로젝트에 이를 활용해 이번 인증을 받았다.
ML3는 보안 관리체계의 구축 여부뿐 아니라 실제 소프트웨어 개발 프로젝트에서 해당 체계가 일관되게 적용되는지도 평가하는 단계다.
현재 LG유플러스는 토요타와 렉서스, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 완성차 브랜드를 대상으로 차량 인포테인먼트 소프트웨어 개발·운영 사업을 추진하고 있다.
박성율 LG유플러스 엔터프라이즈사업혁신그룹장 전무는 "이번 인증은 차량 소프트웨어 개발부터 운영까지 국제표준에 부합하는 사이버보안 관리체계를 갖추고, 이를 실제 프로젝트에서 실행할 수 있는 역량을 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "글로벌 완성차 업체와의 협력을 확대하고 차량 소프트웨어 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com