전래동화가 크리스마스 풍경으로…한화커넥트, 연말 공간 새단장

AI 핵심 요약beta
- 한화커넥트는 10일 서울역·청량리역점에서 전통문화 크리스마스 캠페인을 시작했다
- 전래동화와 전통 회화를 활용한 트리·미디어아트 공간을 내년 1월 3일까지 운영한다
- 방문객은 소원 체험과 포토존을 즐기고 전통문화 설명·디지털 엽서도 확인할 수 있다
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최환욱 작가 협업…9m 트리·미디어아트·소원 체험 마련
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한화커넥트가 전래동화와 전통 회화를 활용한 크리스마스 공간을 선보인다. 갓을 쓴 백호랑이와 꽃관을 쓴 까치 등 한국적 이미지를 트리와 결합하고, 미디어아트와 소원 체험을 더해 연말 방문객을 맞는다.
한화커넥트는 커넥트플레이스 서울역점과 청량리역점에서 '원스 어폰 어 K크리스마스(Once Upon a Khristmas)' 캠페인을 내년 1월 3일까지 운영한다고 10일 밝혔다. 크리스마스의 영문 첫 글자를 한국을 뜻하는 'K'로 바꿔 전통문화를 접목한 기획 의도를 담았다.
공간을 관통하는 이야기는 전래동화 '해와 달이 된 오누이'에서 착안했다. '해님 소년'과 '달님 소녀'가 동물 친구들과 크리스마스를 준비하고 소원을 들어준다는 창작 동화다.
일러스트레이터 최환욱 작가가 연출에 참여했다. 펜화풍 그림을 캐릭터 조형물로 구현하고, 일월오봉도의 해와 달·산·소나무 등을 공간 장식에 반영했다.
서울역점 중앙보행광장에는 높이 약 9m의 트리와 해시계를 본뜬 조형물을 설치했다. 한옥 형태의 게이트와 동물 캐릭터를 함께 배치해 한국적 크리스마스 숲을 표현했다. 매시 정각에는 종소리에 맞춰 미디어폴 16개에서 영상이 상영된다.
청량리역점은 가족 방문객이 참여할 수 있는 공간에 초점을 맞췄다. 동화책 장면을 입체적으로 펼친 팝업북 연출과 동물 조형물을 마련했다. 3층 위시트리 포토존에서는 별 모형에 손을 얹고 소원을 빌면 해와 달 조형물에 불이 들어온다.
두 지점 곳곳에 설치된 QR코드를 통해 캐릭터 이야기와 전통 회화에 관한 설명을 한국어와 영어로 확인할 수 있다. 최 작가의 그림을 담은 디지털 크리스마스 엽서 6종도 무료로 제공한다.
nrd@newspim.com