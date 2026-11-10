GS25, 해군마트서 무신사 협업 의류 판매…'네이비 짐' 6종 출시

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 10일 해군·무신사와 해군 창설 81주년 협업 의류를 선보였다
- 네이비 짐 컬렉션은 해군 상징과 기능성을 담은 의류 6종으로 구성됐다
- 11일부터 GS25 해군마트 221곳과 무신사 온라인 스토어에서 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 대한민국 해군, 무신사 스탠다드와 손잡고 해군의 상징을 담은 의류를 선보인다. 군 장병이 운동과 일상에서 활용할 수 있도록 기능성을 더하고, 온라인 판매를 통해 일반 소비자에게도 소개한다.
GS리테일은 해군 창설기념일인 오는 11일부터 GS25 해군마트 221곳과 무신사 온라인 스토어에서 '네이비 짐(NAVY GYM)' 컬렉션을 판매한다고 10일 밝혔따. 해군 창설 81주년을 기념한 협업 상품이다.
컬렉션은 해군 장병의 역동적인 이미지에 편안한 실루엣을 결합했다. 대한민국 해군을 뜻하는 'R.O.K.N(Republic of Korea Navy)' 로고와 선원·닻 등 해군을 상징하는 요소를 디자인에 반영했다.
해군마트 판매 상품은 트레이닝 재킷, 트레이닝 티셔츠, 그래픽 티셔츠, 링거 티셔츠, 민소매 티셔츠, 트레이닝 쇼츠 등 6종이다. 가격은 정상가보다 10~25% 낮게 책정했다. 재킷은 6만2910원, 민소매 티셔츠는 1만7910원이며 나머지 티셔츠 3종과 쇼츠는 각각 2만6910원이다.
상품은 오는 11일부터 221개 GS25 해군마트와 무신사 온라인 스토어에서 구매할 수 있다.
GS리테일은 2010년부터 해군마트를 운영해 왔다. 백령도, 연평도, 울릉도, 덕적도 등 도서지역 장병들도 화장품, 세제, 휴지 등 생활용품과 군 복무 필수품, 식품 등 다양한 상품을 이용할 수 있도록 지원하고 있다.
nrd@newspim.com