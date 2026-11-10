AP시스템, 반도체 수주 첫 1000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- AP시스템은 10일 반도체 부문 누적 신규 수주액이 1000억원을 돌파했다고 밝혔다
- RTP 장비 수주 확대와 OLED 레이저 기술을 적용한 신규 장비 공급이 수주를 이끌었다
- AP시스템은 반도체 매출 비중을 단기 20%, 2030년 30%까지 높일 계획이다
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2027년까지 매출 반영…2030년 사업 비중 30% 목표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP시스템이 반도체 사업에서 연간 신규 수주 1000억원을 처음으로 넘어섰다. 주력 제품인 급속열처리(RTP) 장비의 수주 확대에 유기발광다이오드(OLED) 분야에서 축적한 레이저 기술을 적용한 신규 반도체 장비 수주가 더해진 결과다.
10일 AP시스템은 올해 11월 기준 반도체 부문 누적 신규 수주액이 1000억원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난해 기록한 반도체 부문 역대 최대 연간 매출 652억원의 1.5배를 웃도는 규모다. 반도체 사업 매출이 지금까지 연간 700억원을 넘지 못했던 점을 고려하면 수주 규모가 크게 확대된 셈이다. 이번 수주 물량은 2027년까지 매출에 반영될 예정이다.
AP시스템 관계자는 "고객사 생산라인에 설치된 자사 장비가 늘어나면서 운영과 유지보수에 필요한 후속 수요도 확대되고 있다"라고 설명했다. 장비 공급 확대가 유지보수와 관련 부품·서비스 수요 증가로 이어지고 있다는 설명이다.
◆ RTP 적용 공정 확대…메모리 장비 공급 증가
이번 수주 확대를 이끈 핵심 제품은 RTP 장비다. RTP는 반도체 웨이퍼를 짧은 시간에 고온으로 가열한 뒤 빠르게 냉각하는 열처리 장비다.
AP시스템은 1999년 삼성전자와 공동 개발한 'KORONA RTP 800'을 시작으로 반도체 열처리 장비 시장에 진출했다. 이후 낸드플래시에서 D램으로 공급 공정을 확대하며 사업 기반을 넓혀왔다.
최근에는 국내 메모리 제조사 내 RTP 장비 점유율이 높아지고 적용 공정도 확대되고 있다는 게 회사 측 설명이다. 약 30년간 축적한 양산 공급 경험과 짧은 납기를 경쟁력으로 내세우고 있다.
차세대 D램 공정에 대응하는 고사양 RTP 장비와 반도체 자동화 설비로 제품군을 확대한 점도 수주 증가에 기여했다. 회사는 고객사의 생산설비 증설이 이어질 경우 동일한 반도체 생산시설(팹) 내 다른 공정으로 장비 공급을 확대할 여지도 있다고 보고 있다.
◆ OLED 레이저 기술, 반도체 장비 수주로 확대
이번 수주에는 레이저 기반 신규 반도체 장비도 포함됐다. AP시스템이 OLED 장비 사업에서 확보한 레이저 기술을 반도체 공정에 적용하면서 사업 영역을 넓힌 것이다.
AP시스템은 그동안 OLED용 엑시머 레이저 어닐링(ELA)과 레이저 리프트 오프(LLO) 장비를 공급하며 관련 기술을 축적해 왔다. 대면적 기판에 레이저 빔을 균일하게 조사하는 광학 설계 기술과 빔·에너지 제어 기술, 양산라인에서 확보한 신뢰성 데이터를 반도체 웨이퍼 공정에 맞게 고도화했다.
이번에 수주한 레이저 장비는 반도체 웨이퍼와 칩을 정밀하게 가공하고 처리하는 공정에 사용된다. 회사는 이번 공급을 기반으로 레이저 장비의 적용 공정과 고객사를 확대할 계획이다.
첨단 패키징 분야에서도 레이저 장비 상용화를 추진하고 있다. 대표적인 제품은 레이저 디본더와 레이저 다이싱 장비다.
고대역폭메모리(HBM)는 적층 단수가 늘어날수록 웨이퍼가 얇아지는 특성이 있다. 이 과정에서 기계식 절단이나 분리 방식은 웨이퍼 파손과 휨 등의 문제가 발생할 수 있다. 특정 부위에 에너지를 정밀하게 전달하는 레이저 공정은 이러한 문제에 대응할 수 있는 대안으로 꼽힌다.
AP시스템은 기존 OLED 사업에서 확보한 레이저 기술을 활용해 첨단 패키징 분야로 장비 공급을 확대한다는 전략이다.
◆ 반도체 매출 비중, 2030년 30% 목표
AP시스템은 반도체 장비 사업을 OLED에 이은 새로운 성장 축으로 육성할 계획이다.
기존 OLED 사업도 실적을 뒷받침하고 있다. AP시스템의 2026년 3분기 연결 기준 매출은 4882억원, 영업이익은 316억원으로 전년 동기 대비 각각 48%, 33% 증가했다.
회사는 반도체 사업 매출 비중을 단기적으로 20%까지 높이고 2030년에는 30%로 확대한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 RTP 장비의 적용 공정을 늘리는 동시에 레이저 기반 신규 장비의 공급 확대를 추진할 방침이다.
AP시스템 관계자는 "RTP로 쌓은 고객 신뢰에 OLED에서 검증한 레이저 기술이 더해져 반도체에서 의미 있는 성과를 냈다"며 "RTP 적용 공정을 넓히고 레이저 장비 공급을 늘려 반도체를 두 번째 성장 축으로 세우겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com