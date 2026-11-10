"hy 유산균, 노화 혈중 물질 60% 넘게 줄였다"

AI 핵심 요약beta
- hy는 10일 특허 프로바이오틱스 HY7715 연구성과를 국제학술지에 게재했다
- HY7715 투여군은 노화 관련 혈중 물질을 61~65% 낮춘 것으로 나타났다
- 뇌혈관장벽 투과성 지표와 뇌·장 염증 관련 지표도 개선된 것으로 나타났다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 김치에서 분리·개발한 특허 프로바이오틱스 'HY7715(Lactiplantibacillus plantarum HY7715)'가 노화 관련 혈중 물질을 60% 넘게 낮추고 뇌혈관장벽 투과성 지표를 80% 안팎 줄인 것으로 나타났다. 이 같은 연구성과는 SCI급 국제학술지 '미생물학및생명공학저널'에 게재됐다.
노화 관련 혈중 물질인 최종당화산물(AGEs)은 노화 유도 대조군 대비 생균 투여군에서 약 61%, 사균체 투여군에서 약 65% 낮았다. AGEs는 체내 당화반응으로 생성되며 노화 관련 염증 및 산화스트레스와 연관된 물질이다.
혈액 속 물질의 뇌 조직 유입을 조절하는 방어체계인 뇌혈관장벽(BBB) 관련 지표에서도 개선 효과가 나타났다. 생균과 사균체 투여군의 뇌혈관장벽 투과성 지표는 노화 유도 대조군보다 각각 약 79%, 82% 감소했다. 뇌 조직의 염증과 세포노화 관련 유전자 발현도 줄었고, 항산화 방어 관련 지표는 회복되는 양상을 보였다.
장내환경에서도 변화가 확인됐다. 대장 조직의 장벽 유지 및 염증 관련 지표가 개선됐으며, 생균·사균체 투여군 모두에서 비피도박테리움이 차지하는 비율이 증가했다.
김주연 hy 신소재개발팀장은 "이번 연구는 HY7715의 생균과 사균체가 노화에 따른 뇌와 장의 변화에 미치는 영향을 함께 확인했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com