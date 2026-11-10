LG에너지솔루션, CES 2027 혁신상 수상…배터리 진단 7시간→10분 단축

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션은 9일 사용 후 배터리 진단 솔루션 리.펄스로 CES 2027 혁신상을 수상했다.
- 리.펄스는 인공지능으로 배터리 상태를 10분 이내에 진단하는 소프트웨어 기술이다.
- 셀 단위 분석으로 배터리 재사용·재제조·재활용 적합 여부를 판단할 수 있다.
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셀 단위 정밀 진단 가능…2년 연속 소프트웨어 기술로 수상
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 사용 후 배터리 상태를 10분 이내에 진단할 수 있는 소프트웨어 기술로 'CES 2027 혁신상'을 수상했다.
LG에너지솔루션은 9일(현지시간) 사용 후 배터리 진단 솔루션 '리.펄스(Re.Pulse)'가 미국소비자기술협회(CTA)가 선정하는 CES 2027 혁신상 첨단 모빌리티 부문에서 혁신상을 수상했다고 밝혔다.
리.펄스는 인공지능(AI)을 활용해 배터리의 건강상태(SoH)와 잔존 성능을 분석하는 소프트웨어 기반 진단 솔루션이다. 배터리에 특정 전류를 가한 뒤 나타나는 전압 변화를 자체 AI 모델로 분석해 배터리 상태를 평가하는 방식이다.
가장 큰 특징은 진단 시간 단축이다. 기존 사용 후 배터리 진단 방식은 배터리 팩을 분리해 완전 방전과 충전, 재방전 과정을 거쳐야 해 7시간 이상이 소요됐다. 반면 리.펄스는 별도의 충·방전 과정 없이 10분 이내에 배터리 상태를 진단할 수 있다.
진단 정밀도도 높였다. 기존 방식이 배터리 팩 전체의 평균 상태를 확인하는 데 그쳤다면 리.펄스는 팩 내부의 셀 단위까지 분석할 수 있다. 이를 통해 성능이 저하된 셀 그룹을 식별하고 필요한 부분만 수리하거나 교체할 수 있다.
진단 결과를 토대로 사용 후 배터리의 재사용·재제조·재활용 적합 여부도 판단할 수 있다. 배터리 전체의 조기 폐기를 줄이고 자원 활용도를 높이는 동시에 신규 배터리 생산에 따른 탄소 배출 저감에도 기여할 수 있다는 설명이다.
별도 진단 장비 없이 기존 배터리 충방전 시험기나 전기차 충전기와 연동할 수 있다는 점도 특징이다. 차량에서 배터리를 분리하지 않고도 진단할 수 있어 전기차 정비·검사센터와 차량 운영 사업자, 에너지저장장치(ESS) 분야 등에 활용할 수 있다. 향후 웹과 모바일 애플리케이션을 통한 진단 결과 확인 기능도 제공할 계획이다.
LG에너지솔루션은 지난해 배터리 수명 향상 기술인 '배터.리(Better.Re)'에 이어 2년 연속 순수 소프트웨어 기술로 CES 혁신상을 수상했다. 회사는 배터리 진단과 관리, 사용 후 배터리 활용을 아우르는 서비스형 배터리(BaaS) 사업을 확대하고 있다.
이상훈 LG에너지솔루션 Pack/BMS개발·서비스솔루션 담당은 "이번 CES 혁신상 수상은 배터리 진단 기술의 차별성과 소프트웨어 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 진단·관리 기술을 고도화해 사용 후 배터리의 활용 가치를 높이고 지속 가능한 배터리 순환 생태계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com