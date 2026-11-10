CJ푸드빌, 강남역에 라이트밀 브랜드 '커먼이츠' 1호점 연다

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 10일 강남역 인근에 커먼이츠 1호점을 연다고 밝혔다
- 커먼이츠는 건강식과 간편함을 앞세운 라이트밀 브랜드로 출범했다
- CJ푸드빌은 직장인 대상 메뉴를 선보이며 오피스 상권 공략에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 다음달 초 서울 강남역 인근에 라이트밀 패스트 캐주얼 브랜드 '커먼이츠(COMMON EATS)' 1호점을 열고 간편식 시장에 진출한다고 10일 밝혔다. 지난해 12월 이탈리안 비스트로 '올리페페'를 선보인 지 약 1년 만의 신규 브랜드 론칭이다.
커먼이츠는 혈당 관리와 고단백 식단 등 건강한 식습관이 일상적인 트렌드로 자리 잡은 가운데, 버거·샌드위치는 정제 탄수화물과 자극적인 소스가, 기존 샐러드 전문점은 금세 허기가 지는 점이 한계로 꼽힌다는 문제의식에서 출발했다. CJ푸드빌은 외식 R&D 노하우를 집약해 제한된 시간과 예산 안에서도 건강하고 고르기 쉬우며 식사답게 즐길 수 있는 메뉴를 구현한다는 전략이다.
1호점 입지는 오피스 밀집 지역인 강남역 상권이다. 점심 메뉴 선택 피로도가 높은 직장인을 대상으로 브랜드 가치를 먼저 검증하고, 오피스 상권에서 인지도를 넓힌다는 계획이다.
CJ푸드빌 관계자는 "건강과 맛, 효율을 동시에 추구하는 현대인들에게 '애쓰지 않아도 완성되는' 건강한 밸런스 루틴을 제안하는 차세대 리딩 브랜드로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com