CJ대한통운, 3분기 영업익 1105억원…전년 比 25.3%↓

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 10일 3분기 매출 3조3581억원을 기록했다
- 영업이익은 전년보다 25.3% 감소한 1105억원으로 집계됐다
- 택배·계약물류·글로벌 매출은 늘었지만 비용 부담이 이익을 낮췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 9.5% 증가한 3조3581억원, 영업이익은 25.3% 감소한 1105억원으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.
매출은 택배·계약물류·글로벌 등 주요 사업부문에서 늘었지만 영업이익은 감소했다. 회사는 추석 연휴 시점 차이에 따른 영업일수 감소와 서비스 고도화 투자, 대외환경 악화 등을 이익 감소 요인으로 설명했다.
택배 사업인 O-NE 부문 매출은 9765억원으로 전년 동기 대비 1.2% 증가했다. 영업이익은 380억원으로 39.5% 줄었다. 지난해 4분기에 포함됐던 추석 연휴가 올해는 3분기로 앞당겨지면서 영업일수가 감소했다.
O-NE 부문 총물량은 전년 동기보다 4.6% 늘었다. 새벽·당일배송 물량은 8%, 이커머스 풀필먼트 물량은 16% 증가했다. 회사는 서비스 투자 비용도 해당 부문의 영업이익에 반영됐다고 밝혔다.
계약물류(CL) 부문 매출은 9330억원으로 전년 동기 대비 8.3% 증가했다. 기존 고객 물량과 신규 수주가 늘어난 반면, 운영원가 상승으로 영업이익은 11% 감소한 492억원을 기록했다. 물류센터 운영을 맡는 W&D 사업의 매출은 11.8% 늘었다.
글로벌 부문 매출은 1조1679억원으로 전년 동기 대비 13.1% 증가했다. 미국·인도·베트남 사업과 초국경 전자상거래 물량이 성장했다. 영업이익은 글로벌 거점 확대에 따른 비용 부담 등으로 전년 동기보다 감소한 118억원으로 집계됐다.
CJ대한통운은 4분기 대형 이커머스 고객사 물량 확보와 개인택배 시장 확대를 추진할 계획이다. 계약물류 부문에서는 인공지능 기반 배차와 자동화 설비를 도입하고, 글로벌 부문에서는 인도 기업·소비자 간 거래(B2C) 풀필먼트 사업을 확대할 방침이다.
kji01@newspim.com