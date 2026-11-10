CJ프레시웨이, 왓더버거에 연 500억 식자재 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- CJ프레시웨이는 13일 라이징스타와 연간 500억원 규모 식자재 공급계약을 체결했다
- CJ프레시웨이는 이달부터 왓더버거 전국 250여 매장에 식자재 100여 종을 공급한다
- 양사는 전용 상품과 신메뉴를 개발하고 단체급식 채널에 메뉴를 선보일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ프레시웨이가 수제버거 프랜차이즈 '왓더버거'를 운영하는 라이징스타와 연간 500억원 규모의 식자재 공급 계약을 체결했다.
CJ프레시웨이는 이달부터 전국 250여 곳 왓더버거 매장에 버거번, 패티, 치즈 등 식자재 100여 종을 공급한다. 양사는 브랜드 전용 상품과 신메뉴를 공동 개발하고, 학교·오피스·레저 시설 등 단체급식 채널에도 왓더버거 메뉴를 선보일 계획이다.
안준혁 라이징스타 대표는 "CJ프레시웨이와의 협업을 통해 가맹점의 발주·재고 관리 효율을 높이고 식자재 원가를 안정적으로 관리해 지속적인 성장 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
김범중 CJ프레시웨이 플랫폼사업본부장은 "안정적인 상품 소싱과 전국단위 콜드체인 물류 역량을 바탕으로 왓더버거와 같은 대형 외식고객사와 함께 성장할 수 있게 된 점을 기쁘게 생각한다"고 말했다.
fineview@newspim.com