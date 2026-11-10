아리바이오랩, 치매 예방백신 첫 공개 예고

AI 핵심 요약beta
- 아리바이오랩은 10일 알츠하이머병 예방백신 개발 청사진을 처음 공개했다
- 아리바이오랩은 12일부터 국제학술대회에서 예방백신과 항노화 계획을 발표한다
- 아리바이오는 16일 알츠하이머병 치료제 임상 3상 주요 결과를 공개할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오랩(구 차백신연구소)은 최대주주 변경을 앞두고 알츠하이머병 예방백신 개발 청사진을 처음 공개한다고 10일 밝혔다. 기존 최대주주인 아리바이오홀딩스에서 알츠하이머병 치료제 개발사 아리바이오로 지배구조가 전환될 예정인 가운데 치매 예방백신을 새로운 사업영역으로 제시한 것이다.
아리바이오랩은 오는 12일부터 14일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 대한면역학회 국제학술대회(KAI 2026)에 참가해 알츠하이머병 등 퇴행성 뇌질환 예방백신과 항노화 분야의 신규 파이프라인 개발 계획을 발표할 예정이다.
이번 사업 발표는 아리바이오의 알츠하이머병 치료제 'AR1001' 글로벌 임상 3상 주요 결과 공개를 앞두고 이뤄진다. 아리바이오는 13개국에서 환자 1535명이 참여한 임상 3상을 완료했으며, 이달 16일 미국 보스턴에서 열리는 CTAD 2026에서 주요 결과를 발표할 예정이다.
양사의 지배구조 개편도 추진되고 있다. 아리바이오는 지난 9월 아리바이오랩의 180억원 규모 제3자배정 유상증자에 150억원을 투자하기로 결정했다. 증자 납입이 완료되면 아리바이오랩의 최대주주는 아리바이오홀딩스에서 아리바이오로 변경된다.
아리바이오랩도 지난 4일 이사회를 열고 아리바이오가 발행한 제26회 전환사채(CB) 중 권면금액 50억원을 100억원에 인수하기로 결정했다. 양사는 이 같은 자본투자를 바탕으로 알츠하이머병 치료제와 예방백신 분야의 연구개발 및 사업 협력 가능성을 검토할 계획이다.
아리바이오랩은 자체 개발한 면역증강 기술 '리포팜(Lipo-pam)'을 기반으로 백신 개발 사업을 추진하고 있다. 기존 파이프라인인 대상포진 예방백신 'CVI-VZV-001'은 임상 2상 투여를 마쳤으며, 2027년 1분기 결과 발표를 목표로 하고 있다.
정재준 아리바이오랩 대표이사는 "아리바이오의 알츠하이머병 치료제 개발 역량과 아리바이오랩의 독자적인 면역증강 플랫폼은 서로 다른 영역에서 축적된 상호 보완적 경쟁력"이라며 "향후 양사가 보유한 기술과 연구개발 역량을 바탕으로 모든 가능성을 열어 두고 주주들의 이익 극대화를 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com