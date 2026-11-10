겨울옷 최대 60% 할인…백화점 3사, 연말 특수 총력전

AI 핵심 요약beta
- 신세계·롯데·현대백화점이 10일 겨울 의류 할인전을 시작한다고 밝혔다
- 3사는 12~13일부터 29일까지 970여 개 브랜드를 최대 60% 할인한다
- 상품권·포인트 혜택과 크리스마스·스포츠·미술 체험 행사도 마련했다
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패션·리빙 할인에 상품권·포인트 혜택…체험 콘텐츠도 마련
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 주요 백화점 3사가 겨울 의류와 연말 선물 수요를 겨냥한 할인전에 나선다. 패션·리빙 등 주요 상품을 최대 60% 할인하고, 구매 금액에 따른 상품권 증정과 포인트 적립 혜택을 더했다. 크리스마스 이벤트부터 스포츠 체험, 미술 전시까지 마련해 쇼핑객과 나들이객의 발길을 함께 끌어들인다는 전략이다.
10일 유통업계에 따르면 신세계백화점은 오는 12일, 롯데백화점과 현대백화점은 13일부터 전국 점포에서 겨울 할인 행사를 시작한다. 행사는 모두 이달 29일까지 이어진다. 업체별 참여 브랜드 수를 단순 합산하면 970여 개에 달한다.
◆올해 마지막 정기세일...할인에 상품권·포인트 혜택 풍성
롯데백화점은 올해 마지막 정기 세일에 패션·아웃도어·키즈 등 400여 개 브랜드를 모았다. 할인율은 최대 50%다. 한파에 대비한 아웃도어 제품과 가을·겨울 시즌 인기 상품을 중심으로 선보인다.
창립 47주년 기념 혜택도 마련했다. 13~15일 현대·KB국민·NH농협카드로 당일 단일 브랜드에서 20만원 또는 40만원 이상 구매하면 구매 금액의 5%에 해당하는 롯데모바일상품권을 증정한다. 패션위크 기간인 12~15일에는 롯데카드로 단일 브랜드 상품을 구매한 고객에게 구매 금액의 10%에 해당하는 롯데상품권을 제공한다.
신세계백화점은 '엔드 오브 시즌(End Of Season)' 행사에 남녀 패션·스포츠·아동·잡화·리빙 등 370여 개 브랜드가 참여한다. 브랜드별로 최대 50% 할인한다.
델라라나와 일라일은 이달 12~15일 구매 금액대별 할인과 SI 포인트 10% 추가 적립을 제공한다. 같은 기간 타임·마인·시스템·타미힐피거도 마일리지 적립과 할인 혜택을 마련했다. 구호·르베이지는 오는 13~15일, A.P.C. 여성·마리메꼬는 12~22일 별도 행사를 진행한다.
현대백화점은 '더 세일'을 통해 200여 개 브랜드의 가을·겨울 신상품을 최초 판매가 대비 최대 60% 할인한다. 겨울옷 수요에 대응해 패딩·코트 등 아우터 물량을 브랜드별로 지난해보다 최대 20% 이상 늘렸다.
무역센터점은 13~15일 '캐시미어 대전'에서 장갑·목도리·코트 등을 최대 50% 할인한다. 판교점도 같은 기간 안다르·노매뉴얼·레이브 등이 참여하는 '영패션 위켄드'를 열고 최대 60% 할인 혜택을 제공한다.
◆크리스마스부터 스포츠·미술까지…체험으로 집객
매장을 찾을 이유를 늘리기 위한 콘텐츠 경쟁도 펼쳐진다. 할인 상품 구매에 체험과 관람을 더해 고객이 백화점에서 보내는 시간을 늘리겠다는 구상이다.
롯데백화점은 신규 크리스마스 캐릭터 '헤이예티'를 앞세웠다. 이달 19일부터 본점 앞 조형물 안내물의 QR코드를 스캔한 선착순 1만명에게 카카오톡 이모티콘을 증정한다. 오는 20~26일에는 앱 응모 고객을 추첨해 잠실 크리스마스 마켓 패스트패스 입장권과 헤이예티 이모티콘을 제공한다.
신세계백화점은 강남점에서 오는19일까지 노스페이스 키즈 팝업을, 대구신세계에서 26일까지 마리끌레르 팝업을 운영한다. 센텀시티몰에서는 다음 달 31일까지 코웨이 비렉스와 까사미아가 참여하는 홈 스타일링 페어를 연다.
현대백화점은 스포츠 체험과 문화 전시를 마련했다. 더현대 서울에서는 오는 12~18일 '요넥스 여의도 오픈' 팝업을 열어 배드민턴 시타와 미니 경기, 게임형 도전 프로그램을 운영한다. 판교점은 이달 15일까지 튜더 팝업에서 F1 드라이빙 시뮬레이터 체험을 제공한다.
더현대 서울 6층 전시공간 알트원에서는 오는 21일부터 내년 3월 1일까지 조르조 모란디 특별전이 열린다. 모란디 미술관과 공동 기획한 전시로, 작가의 초기부터 말년까지 유화·수채화·드로잉·판화 등을 소개한다.
nrd@newspim.com