피노, 싱가포르 자회사에 510억원 출자

AI 핵심 요약beta
- 피노는 10일 싱가포르 자회사에 약 510억원을 출자했다
- 피노뉴에너지는 CNGR 관련 법인 지분 51%를 약 350억원에 취득할 예정이다
- 인도네시아 법인에도 약 268억원을 투자해 니켈 공급망을 다각화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이차전지 소재 전문기업 피노는 싱가포르 자회사 피노뉴에너지(FINO NEW ENERGY)에 약 510억원을 출자하며 이차전지 핵심 원재료 공급망 확보에 나선다고 10일 밝혔다. 피노뉴에너지를 통한 싱가포르 중웨이신소재(CNGR) 관련 법인 지분 인수와 인도네시아 현지 법인 출자로 원재료 조달 경로를 다각화한다는 전략이다.
피노는 지난 6일 지분 100%를 보유한 피노뉴에너지에 대한 출자를 결정했다. 해외 법인 지분 취득과 인도네시아 니켈 자원 사업 확대를 위한 것으로, 1000만 달러(약 134억원) 규모의 금전대여도 함께 결정했다.
피노뉴에너지는 싱가포르 CNGR 중신 뉴에너지(Singapore CNGR Zhongxin New Energy) 지분 51%를 약 350억원에 취득할 예정이다. 해당 법인은 인도네시아 니켈 광산 자산인 PT MUS 등을 보유하고 있다.
인도네시아 현지 법인에 대한 투자도 추진한다. 피노뉴에너지는 신규 설립 중인 특수목적법인(SPV) PT Cakrawala Barokah Energi BARU에 약 268억원을 출자해 지분 51%를 확보할 계획이다. 이 법인은 인도네시아 니켈 자원 자산인 PT ABEB 프로젝트의 지배구조 구축과 지분 투자를 목적으로 설립된다.
두 건의 지분 취득금액은 총 약 619억원으로, 오는 12월 31일까지 취득을 완료하는 것이 목표다. 피노는 해외 자원 사업과 국내 이차전지 소재 생산설비 확충을 병행해 원재료 조달 체계를 구축할 방침이다.
피노 관계자는 "이번 출자는 이차전지 핵심 원재료 공급망 확보 기반을 마련하고 해외 원재료 조달 경로를 다각화하기 위한 결정"이라며 "싱가포르 자회사를 통해 해외 사업을 확대하고 이차전지 소재 공급망 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com