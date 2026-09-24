[주식 고수] 윤석모 삼성증권 센터장 "불마켓은 죽지 않는다…추측보다 '팩트풀'이 답"

"외국인 지분율 37%→41%…'엑소더스 코리아'는 없을 것"

"코스피 1만2600 도전 가능…AI 테마는 '머스트 해브'"

뉴스핌 월간 안다 2026년 8월호에 실려 기출고된 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = "용인과 이천에 유전이 터진 것과 비슷한 상황입니다. 그것도 200달러짜리 유가를 받을 수 있는 고품질 유전입니다. 반도체 공급 부족으로 엄청난 부(富)가 한국에 들어오고 있습니다."



반도체 쇼티지(공급 부족)발 수출 급증과 이를 뒷받침할 대규모 투자를 두고 한 말이다. 정부는 지난 6월 말 반도체 생산거점 확대와 피지컬 AI 육성, 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 세 축으로 하는 '대한민국 3대 메가프로젝트'를 발표했다. 삼성전자와 SK그룹이 예고한 투자 규모만 4700조 원에 달한다.



윤석모 삼성증권 리서치센터장은 최근 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 올 4~6월 반도체 수출 데이터가 "하키스틱처럼 찍혔다"며 올해 한국의 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 18%에 육박할 수 있다고 봤다. 과거 이 정도 성장을 경험한 나라는 대부분 천연 자원을 내다 판 자원 부국이었다는 설명이다.



윤 센터장은 현 장세를 인공지능(AI)발 구조적 변화에 한국이 밸류체인 수혜국으로 올라탄 국면이라고 진단했다. 반도체 급등이 과열이냐는 질문이 반복되는 시기에도 그의 판단 기준은 일관됐다. 막연한 공포나 탐욕이 아니라 직접 만나 확인한 사실에서 출발해야 한다는 것이다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장. [사진=뉴스핌DB]

윤 센터장이 강조하는 원칙은 '팩트풀(factful)'이다. 그가 이끄는 삼성증권 리서치센터의 고객층은 개인 투자자부터 국내외 기관, 고액자산가와 패밀리오피스, 법인, 최근에는 퇴직연금 투자자까지 걸쳐 있다.



그는 "증권사는 결국 브로커이고, 그렇기에 수많은 이해관계자의 다양한 관점과 정보를 직접 접하는 것이 강점"이라며 "외국인 투자자를 만나지 않으면서 '외국인은 이렇다'고 말하는 경우도 있지만, 삼성증권은 직접 묻고 듣는다. 그래서 막연한 공포나 탐욕 없이 팩트풀하게 움직일 수 있다"고 강조했다.

◆ "불마켓은 늙어죽지 않는다…코스피 1만2600 가능"



지난 6월 코스피 지수가 9000선을 돌파한 뒤 매도 사이드카와 서킷브레이커가 반복 발동되는 등 시장이 조정 국면에 들어서자 AI 장세가 후반부에 접어든 것 아니냐는 논쟁이 불거졌다. 윤 센터장은 이에 대해 "그렇게 판단할 증거가 전혀 없다"고 잘라 말했다. 그는 "AI발 경쟁과 프런티어 모델 개발은 오히려 더 심화되고 있다"며 "기술적 한계에 도달하지 않았고, AI 인프라 수요는 계속 급증하고 있다"고 강조했다.



지난해 불거진 '딥시크 쇼크'와 같은 효율화 이슈가 주기적으로 등장하고 있지만, 이는 '제번스의 역설'에 불과하다는 해석이다. 더 효율적인 증기기관이 오히려 수요를 폭발시켰듯 효율 개선은 사이클의 종료가 아니라 새로운 수요처의 확산 신호라는 것이다.



자금의 흐름도 근거로 들었다. 윤 센터장은 "(빅테크들의) AI 투자는 2030년까지 5조 달러, 원화로 6000조~7000조 원이 들어가는 사이클로 이야기되는데 빅테크가 가진 현금은 3500억 달러, 약 500조 원으로 그 10분의 1에도 못 미친다"며 "나머지는 기업공개(IPO)와 유상증자, 채권 발행으로 조달하고 있고 그 일부가 한국 반도체와 전력기기로 낙수 효과처럼 흘러드는 구조"라고 설명했다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장. [사진=뉴스핌DB]

시장의 의구심에 대해서도 숫자로 답했다. 그는 "돈을 쓰는 빅테크는 올해 들어 주가가 18%가량 빠진 반면 그 돈을 받는 기업들로 구성된 필라델피아반도체지수는 지난해 초 이후 3배가량 올랐다"며 "빅테크는 증자와 채권 발행으로 재무구조가 나빠지고 3분기부터 잉여현금흐름(FCF)이 마이너스로 도는데, 돈을 받는 쪽은 사상 최고 이익을 내니 이렇게까지 투자해서 돈을 벌 수 있느냐는 의구심이 생기는 것"이라고 말했다.



그럼에도 윤 센터장은 "지금 투자하지 않으면 영원히 도태된다는 군비 경쟁이 2~3년째 이어지고 있고, 이 그림을 깨뜨릴 변화는 전혀 나타나지 않고 있다"며 "오히려 AI에 대한 확신은 더 커지고 있고, 알고리즘과 모델이 효율화되면서 더 많은 기술적 진보가 예상되는 상황"이라고 진단했다.



향후 전망에 대해서는 월가의 격언을 인용했다. 윤 센터장은 "불마켓은 늙어죽지 않고 연준에 의해 살해당한다고 한다"며 "사람들은 (국내 증시가) 이 정도 올랐으면 하락할 때가 된 것 아니냐고 하지만, 역사적으로 강세장이 꺾인 것은 2~4%포인트의 금리 인상이 있었던 경우다. 지금 시장은 잘해야 1.5회 인상을 반영하는 수준"이라고 말했다.



그는 "올해 일본과 유럽이 금리를 올렸고 한국도 곧 올리겠지만, 본격적인 인상 사이클로 보지 않는다"며 "유가가 빠졌고 관세 기저효과까지 감안하면 내년 초 인플레이션이 크게 둔화돼 미국은 오히려 올해 말~내년 초 한두 차례 금리 인하에 들어갈 수 있다"고 설명했다. 강세장을 위협할 긴축 전환과는 거리가 먼 환경이라는 얘기다.



윤 센터장은 코스피 전망치로 1만2600을 자신했다. 그는 "한국의 예상 자기자본이익률(ROE)이 23% 수준으로 세계에서 가장 높은 미국·대만에 육박하는데, 이들 증시는 주가순자산배율(PBR) 4~5배에 거래된다"며 "사이클 안착 여부를 감안하면 한국에 4~5배를 다 주기는 어렵고, ROE 17%에 해당하는 PBR 2배 정도는 지금 상황에서 도전해볼 수 있다"고 말했다.



다만 강세장을 끝낼 첫 신호로는 금리 인상을 꼽으며 경계를 늦추지 말라고 조언했다. 윤 센터장은 "가장 먼저 나타날 신호는 금리, 결국은 인플레이션"이라며 "빅테크가 남의 돈을 빌려 투자하는 상황이라 시장금리가 급등하거나 미국이 기준금리 인상 사이클로 들어가면 이 거대한 투자 흐름이 지연될 수 있다는 우려가 만들어질 것"이라고 전했다.



정부의 3대 메가프로젝트에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 정부 발표에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 총 800조 원을 투자해 서남권에 메모리 팹 4기를 신설해 제2 반도체 클러스터를 조성하고, 2035년까지 18.4기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 구축한다.



윤 센터장은 "기업들이 원래 갖고 있던 투자 타임라인을 앞당겨 과실을 먼저 가져오자는 취지여서 공급 부족이 심한 지금 분명히 효과가 있을 것"이라며 "반도체로 들어온 부를 자본시장을 통해 재순환(캐피털 리사이클링)시키겠다는 정책 모멘텀 자체도 굉장히 긍정적"이라고 말했다. 다만 "AI 인프라 사이클은 어느 한 나라가 정하는 게 아니다"라며 "유가와 인플레이션, 각국 금리, 미·중 갈등까지 수많은 변수가 맞물려 있어 계속 업데이트해야 하는 과정"이라고 전했다.

◆ "외국인, 파는 게 아니라 덜어내는 것"



외국인 순매도를 둘러싼 '한국 이탈' 해석에 대해서도 윤 센터장은 데이터로 반박했다. 윤 센터장은 "지난해 말 37%였던 코스피 외국인 지분율이 지금은 41%로 오히려 올라가 있다"며 "엑소더스 코리아가 아니다"라고 강조했다.



실제로 신흥국 펀드 안에서 알리바바·텐센트가 올해 10% 넘게 빠지는 동안 SK하이닉스는 1년 전 대비 3배 가까이, 삼성전자는 150% 이상 올랐다. 펀드 내 한국 종목 비중이 '종목당 10%' 식의 집중 한도에 걸렸고, 주가가 오를 때마다 비중을 덜어내는 '트림 다운'이 매도로 나타나고 있다는 설명이다. 윤 센터장은 이를 "건전한 포트폴리오 조정"이라고 강조했다.



이 같은 진단의 근거로는 해외 기관 고객들의 반응을 들었다. 윤 센터장은 "외국인이 우리가 모르는 악재를 보고 판다면 증권사에서 알 수밖에 없다. 애널리스트들이 홍콩과 싱가포르, 뉴욕에 계속 나가 있는데 그런 신호는 전혀 감지되지 않는다"며 "오히려 그들이 한국 개인들은 왜 이렇게 사느냐, 저 돈은 어디서 나오느냐고 되묻는다. 여의도에 사무소를 열어 한국을 직접 팔로업하는 펀드도 늘고 있다"고 전했다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장. [사진=뉴스핌DB]

사상 최대 분기 실적을 기록한 삼성전자에 대해서는 재평가 국면에 진입했다고 진단했다. 윤 센터장은 "세계 1위 실적을 내는 회사가 엔비디아 대비 시가총액 25% 수준"이라며 "AI 게임을 주도하지 않는다는 디스카운트를 감안해도 과연 적당한가, 그 가격을 발견하는 과정에 있다"고 말했다.



이어 "메모리 일변도 이익 구조 속에 퓨어 플레이인 SK하이닉스로 관심이 쏠리고 여기에 2~3배 레버리지 플레이까지 가세하면서 삼성전자의 세트·파운드리 가치는 싹 무시된 채 거래되고 있다"며 "파운드리에서 빅테크 고객이 늘고 있고 이익으로 증명된다면 프리미엄이 반영될 시간이 올 것"이라고 봤다.



하반기 반도체 시장에 대해서는 가격보다 물량이 관건이 될 것으로 내다봤다. 윤 센터장은 "가격은 이미 세트 업체들의 한계치에 닿았다"며 "올라간 가격대가 고원처럼 평탄화된 상태에서 얼마만큼의 볼륨(Q)이 나오느냐, 그 그림대로 하반기가 진행되느냐가 관건"이라고 말했다. 그는 "2분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았고, 3분기는 성수기"라며 "다행히 6월까지는 물량이 늘어나는 그림이 나타나고 있다"고 전했다.

◆ "레버리지, 안 쓸 수 있으면 안 써야…AI는 머스트 해브"



윤 센터장은 시장을 낙관하면서도 개인 투자자에게는 위험 관리를 거듭 당부했다. 최근 국내 증시가 겪고 있는 극심한 변동성의 핵심 주범 중 하나로 '단일종목 레버리지 ETF'가 지목되는 가운데 "특히 하반기 들어 변동성이 더 커지는 양상이라 레버리지와 신용은 개인 투자자들이 굉장히 주의해서 활용해야 한다"고 말했다.



윤 센터장은 "시가총액 대비 신용거래 금액은 역사적으로 높지 않고, 과거보다 건전성이 악화됐다고 보지 않는다"면서도 "신용·미수 대신 레버리지 상장지수펀드(ETF)로 개인이 직접 레버리지를 쓰는 사람들이 많아졌다는 점은 문제"라고 전했다.



그는 "과거에는 미수 계좌, 깡통 계좌가 집계됐지만 이제는 그 사람이 감당할 수 있는지 추적이 안 된다"며 "변동성이 하루에 몇 퍼센트씩 오가는 시장에서 2배 레버리지는 생각보다 굉장히 무섭다. 돈이 움직이는 속도가 어마어마한데, 안 쓸 수 있으면 안 쓰는 게 좋다"고 조언했다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장. [사진=뉴스핌DB]

다만 레버리지 열풍을 한국만의 문제로 보는 시각에는 선을 그었다. 윤 센터장은 "삼성전자·SK하이닉스 레버리지 잔고를 합해 봐야 16조~17조 원인데 영국에는 3배짜리, 미국에는 2~3배짜리 상품이 널려 있고, SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)가 상장되면 이를 기반으로 한 2~3배짜리도 곧 나온다"며 "개인의 레버리지 선호는 우리나라만의 현상이 아니라 AI발 전 세계적 흐름 속에서 봐야 한다"고 말했다.



포트폴리오 전략으로는 AI를 코어 자산에 둘 것을 조언했다. 윤 센터장은 "글로벌 유동성이 어마어마하게 빨려 들어가는 구조적 변화라 AI 테마는 머스트 해브, 코어가 돼야 한다"며 "그것 없이 시장을 따라가는 것은 불가능하다"고 말했다.



새틀라이트 전략으로는 금융주와 소비주, 산업재를 꼽았다. 그는 "반도체발 부가 보너스와 투자, 자산관리로 이어지고 퇴직연금 자금까지 유입되면서 증권을 포함한 금융주에 큰 수혜가 있을 것"이라며 "원화 약세 속 외국인 소비까지 겹친 백화점 등 소비주, AI 인프라 수요에 지정학 갈등과 친환경 전환이 맞물린 산업재도 함께 가져갈 만하다"고 말했다.

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