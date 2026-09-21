BNK금융그룹, 부산은행·경남은행 신입행원 채용…블라인드 전형

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 21일 부산·경남은행 신입행원을 공개채용했다.
- 학력·연령·전공·성별 제한 없는 블라인드 방식으로 진행했다.
- 지역인재를 우대하고 통합직군 인재를 선발한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 부산은행과 경남은행의 하반기 신입행원 공개채용에 나선다.
BNK금융그룹은 21일 부산은행과 경남은행의 하반기 신입행원 공개채용을 실시한다고 밝혔다. 이번 채용은 학력, 연령, 전공, 성별 제한이 없는 블라인드 방식으로 진행한다. 취업지원 대상자와 등록 장애인은 관련 법령에 따라 우대한다.
지역인재 채용도 확대한다. 부울경 소재 고등학교 또는 대학교 졸업자를 대상으로 모집 직군별 지역전형을 운영한다.
올해는 신입행원을 통합직군으로 뽑는다. 고객 응대와 영업 역량을 기본으로 데이터와 인공지능 등 디지털 활용 역량을 함께 갖춘 인재를 선발해 영업 현장과 본부 업무에 폭넓게 투입한다는 구상이다.
채용 전형은 서류전형, 필기전형, 종합면접, 최종면접 순으로 진행한다. 지원서 접수 기간과 세부 일정은 BNK금융지주와 부산·경남은행 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
BNK금융그룹 관계자는 "급변하는 금융환경에 유연하게 대응하고 조직과 함께 성장해 나갈 인재를 선발할 계획"이라고 말했다.
news2349@newspim.com