'독감 유비무환'...세종시, 21일부터 무료 예방접종

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 21일부터 고위험군 독감 무료접종을 시행했다
- 올해는 14세 이하로 확대돼 2012년생도 대상이 됐다
- 대상별로 순차 접종하며 증빙서류 지참을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주소지 무관 지정 의료기관·보건소서 접종
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 독감 유행에 대비해 오는 21일부터 어린이와 임신부, 어르신 등 고위험군을 대상으로 무료 예방접종을 순차적으로 시행한다.
특히 올해부터 국가예방접종 대상 어린이 연령이 기존 13세 이하에서 14세 이하로 확대돼 2012년생도 무료 접종을 받을 수 있다.
18일 시에 따르면 이번 무료 예방접종은 생후 6개월부터 14세 이하 어린이, 임신부, 65세 이상 등을 대상으로 한다.
이와 함께 세종시에 주소를 둔 60~64세 어르신과 장애인, 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자, 만성질환자에게도 무료 예방접종을 지원한다.
접종은 대상별로 순차적으로 진행된다. 21일부터 어린이와 임신부 접종을 시작하며, 75세 이상 어르신은 10월 6일, 70~74세는 10월 12일, 65~69세는 10월 15일부터 접종할 수 있다.
세종시민 가운데 60~64세 어르신과 장애인, 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자, 만성질환자 등 별도 무료지원 대상자는 10월 19일부터 접종이 시작된다.
국가예방접종 대상자는 주민등록상 주소지와 관계없이 가까운 지정 의료기관이나 보건소에서 접종할 수 있다. 세종시민 무료지원 대상자 가운데 국가유공자와 만성질환자는 보건소에서만 접종이 가능하다.
접종 가능한 의료기관은 예방접종도우미 홈페이지와 세종시보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.
접종기관을 방문하기 전에는 접종 가능 여부를 전화로 확인하는 것이 좋다. 접종 대상임을 확인할 수 있는 신분증과 증명서, 산모수첩, 질병명과 질병코드가 기재된 진단서 또는 소견서 등 대상별 증빙서류도 지참해야 한다.
시 보건소 관계자는 "인플루엔자 유행주의보가 발령된 만큼 호흡기 감염성 질환에 취약한 고위험군은 적기에 예방접종을 완료하는 것이 중요하다"며 "안전한 접종을 위해 정해진 접종 시기에 맞춰 방문하고 개인위생 수칙도 철저히 지켜달라"고 당부했다.
vincent977@newspim.com