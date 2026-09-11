건강관리협 대전충남 "독감·코로나 동시 확산...예방접종 서둘러야"

AI 핵심 요약beta
- 개학·환절기 맞아 독감과 코로나19가 동시 확산했다.
- 독감 의심환자는 4주 새 2배, 입원환자는 4배 늘었다.
- 고위험군은 백신과 손씻기 등 예방수칙을 서둘러야 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 개학과 환절기가 맞물리면서 독감과 코로나19 환자가 동시에 증가하고 있다. 특히 소아·청소년을 중심으로 독감 확산세가 이어지는 가운데 코로나19 입원환자도 늘면서 고위험군을 중심으로 예방접종을 서둘러야 한다는 지적이 나온다.
11일 한국건강관리협회 대전충남지부에 따르면 질병관리청의 2026년 35주(8월 23~29일) 감염병 표본감시 결과 의원급 의료기관의 독감 의심환자는 외래환자 1000명당 13.3명으로 집계됐다.
32주 7.0명과 비교하면 최근 4주 사이 두 배 가까이 늘어난 수치다. 병원급 의료기관의 독감 입원환자도 32주 43명에서 35주 162명으로 약 4배 증가했다.
연령별로는 7~12세 독감 의심환자가 1000명당 36.5명으로 가장 많았고 1~6세가 22.6명으로 뒤를 이었다. 학교와 보육시설 등 집단생활을 하는 소아·청소년층에서 확산세가 두드러지는 모습이다.
코로나19 역시 증가세를 보이고 있다. 지부에 따르면 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자는 34주 61명에서 35주 109명으로 일주일 만에 78.7% 증가했다.
건강관리협회는 독감과 코로나19가 동시에 확산할 경우 고령자와 만성질환자, 임신부 등 고위험군의 중증화 가능성이 커질 수 있어 예방접종이 중요하다고 강조했다.
독감 백신은 유행 바이러스 변이에 맞춰 매년 새롭게 구성되기 때문에 지난해 접종했더라도 이번 절기 백신을 다시 맞아야 한다.
노은중 한국건강관리협회 대전충남지부 원장은 "백신 접종 후 항체가 형성되기까지 약 2주가 걸리는 만큼 환자 발생이 더 늘기 전에 접종하는 것이 중요하다"며 "손 씻기와 마스크 착용 등 기본적인 호흡기 감염병 예방수칙도 함께 지켜야 한다"고 말했다.
올해 국가 인플루엔자 예방접종은 어린이와 임신부를 대상으로 9월 21일부터 시작되며, 65세 이상 고령층은 10월 12일부터 연령별로 순차 시행된다. 올해부터 무료접종 대상도 만 14세까지 확대된다.
gyun507@newspim.com