네이버 치지직, 주말 LCK·오버워치 결승전 중계

AI 핵심 요약beta
- 네이버 치지직이 12~13일 LCK 파이널스와 오버워치 월드컵 결승을 중계했다.
- LCK 파이널스 현장에는 공식 부스를 열고 치어풀 제작 행사와 경품을 마련했다.
- 오버워치 월드컵은 드롭스·같이보기로 팬 참여를 확대하고 스트리머 라이브도 진행했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 스트리밍 플랫폼 치지직이 이번 주말 '2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 파이널스'와 '2026 오버워치 월드컵' 결승전을 중계한다.
12~13일 서울 올림픽공원 KSPO돔 앞 한얼광장에서 열리는 LCK 파이널스에 공식 스폰서 부스를 운영한다. 팬들이 응원 도구인 '치어풀'을 직접 제작해 사생대회에 출품할 수 있는 오프라인 부스를 마련하고 현장에 가지 못한 팬들을 위해 치지직 라운지를 통한 온라인 사생대회도 동시에 진행한다. 참여자에게는 반다나·머플러·Npay 포인트 등 경품을 제공한다.
부스에는 인기 스트리머가 방문해 현장 라이브 스트리밍을 진행할 예정이다. 치지직 스트리머와 LCK 중계진이 직접 제작한 치어풀도 전시된다.
같은 주말 미국 블리즈컨 2026에서 진행되는 오버워치 월드컵 본선과 결승전도 치지직에서 생중계된다. 게임 아이템을 받을 수 있는 드롭스 행사를 진행하고 스트리머 대상 같이보기 이벤트를 마련한다.
같이보기에 참여하는 스트리머 중 추첨을 통해 오버워치 한국팀 사인 유니폼을 증정한다. 초청한 스트리머 7명의 현장 라이브 스트리밍도 예정돼 있다.
치지직은 오버워치 월드컵 공식 미디어 파트너사로서 대회를 후원한다. 지난 8월 카봉컵과 픽셀컵 등 오버워치 콘텐츠를 지원했으며 블리자드의 공식 오버워치 퍼블리싱 파트너인 넥슨과 협업해 스트리머 대회도 지원할 계획이다.
주건범 네이버 엔터테인먼트 리더는 "치지직은 대형 e스포츠 대회의 생중계를 넘어 스트리머와 같이보기, 팬 참여형 이벤트 등 다양한 온·오프라인·경험을 연결하며 팬들이 보다 적극적으로 참여할 수 있는 e스포츠 시청 문화를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 주요 e스포츠 IP와 치지직의 스트리머 생태계를 결합해 팬들에게 더욱 풍성한 볼거리와 참여 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com