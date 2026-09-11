카카오, 카카오툴즈에 파트너 서비스 7개 추가

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 11일 ChatGPT for Kakao에 7개 서비스를 추가 연동했다.
- 다이소몰·신한카드 등 합류로 카카오툴즈 참여사는 10곳이 됐다.
- 카카오는 16일부터 툴챌린지 메뉴에서 20개 서비스를 공개한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 11일 'ChatGPT for Kakao' 내 'Kakao Tools(카카오툴즈)'에 파트너사 7곳의 서비스를 추가 연동했다.
새로 합류한 파트너는 다이소몰, 룩스루, 스페이스클라우드, 신세계면세점, 신한카드, LF몰, 청연이다. 지난 3월 확대 개편 이후 두 번째 협업으로 선오픈된 3곳(OP.GG, 직방, 하나투어)을 포함해 총 10개 파트너사가 참여한다.
카카오툴즈는 AI 에이전트 서비스다. 이용자가 챗지피티 포 카카오의 채팅창에서 대화를 통해 연동된 파트너사의 서비스를 활용할 수 있다.
이번 협업으로 연계 서비스 분야가 확대됐다. 게임(OP.GG), 공간(스페이스클라우드·직방), 생활(청연), 금융(신한카드), 여행(하나투어), 쇼핑(다이소몰·룩스루·신세계면세점·LF몰) 등 10개 분야가 포함됐다. 현재 카카오 및 계열사 서비스와 파트너사 서비스를 합쳐 총 28개 서비스가 연동돼 있다.
카카오는 지난 6월부터 진행 중인 'AGENTIC PLAYER 10' 공모전 본선 진출 서비스 20개를 16일부터 '툴챌린지' 메뉴를 통해 공개할 예정이다. 이용자들이 직접 도구를 활용해볼 수 있는 기회를 제공한다.
origin@newspim.com