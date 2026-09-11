아틀라스링크, 액면병합 완료…"14일 거래 재개"

AI 핵심 요약beta
- 아틀라스링크가 11일 액면병합과 변경상장을 마쳤다.
- 아틀라스링크가 14일부터 주식 거래를 재개한다.
- 아틀라스링크가 390억원 부동산을 사며 시너지를 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아틀라스링크가 액면병합과 변경상장 절차를 마무리하고 9월 14일부터 주식 거래를 재개한다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 액면병합은 유통주식수를 적정 수준으로 조정하고 주식가치의 적정성을 높여 안정적인 거래환경을 마련하기 위한 조치다.
아틀라스링크는 최근 390억원 규모의 부동산을 취득했다. 이 중 216억원 규모는 자회사 한국파일이 임차해 사업장으로 사용해온 부지다. 회사는 이번 자산 취득을 통해 그룹 내 핵심 사업자산의 안정성을 높이는 동시에 자회사와의 사업 시너지를 확대할 방침이다.
향후 아틀라스링크는 보유 자산과 계열 사업 간 연계성을 높이고 사업별 수익성과 성장성을 기준으로 포트폴리오를 지속적으로 재편해나갈 예정이다. 이는 로아앤코그룹이 추진하고 있는 그룹 차원의 리밸런싱과 계열사 간 시너지 확대, 재무건전성 강화 및 지배구조 안정화 전략과도 맞물려 있다.
아틀라스링크 관계자는 "액면병합과 변경상장 완료는 주식구조를 정비하는 과정"이라며 "거래재개 이후부터는 실적과 사업 경쟁력을 통해 회사의 본질적인 가치를 시장에 보여주는 것이 중요하다"고 말했다.
이어 "한국파일을 비롯한 자회사와의 사업 시너지, 자산 효율화 및 신규 성장동력 확보를 통해 지속 가능한 성장구조를 구축하겠다"며 "재무건전성과 수익성을 중심으로 경영 체질을 강화하고 시장과의 소통도 확대해 기업의 성장 성과가 장기적인 주주가치 제고로 연결될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com