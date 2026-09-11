하이브랩, '2026 일자리 으뜸기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 하이브랩이 11일 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다
- 청년·여성 고용 확대와 차별 없는 일터 조성 성과를 인정받았다
- 선택근로·재택·복지 강화로 근로환경 질도 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 고객경험(CX) 기반 AI-Tech 전문기업 하이브랩이 고용노동부 주관 '2026 대한민국 일자리 으뜸기업'에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다. 이날 하이브랩은 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 인증식에서 대통령 명의 인증패를 받았다.
대한민국 일자리 으뜸기업은 일자리를 늘리고 일자리의 질을 개선한 민간기업 100곳을 발굴해 포상하는 제도다. 선정 기업에는 금융 및 정책자금 우대, 정기 세무조사 제외, 정부조달 가점 등 총 68개의 행정적·재정적 혜택이 주어진다.
회사에 따르면 하이브랩은 인공지능(AI) 기술 혁신에 따른 산업 구조 재편과 IT 업계의 채용 한파 속에서도 지속적인 고용 창출과 근로환경 개선을 이뤘다는 평가를 받았다. 전체 구성원 중 청년층(15~34세) 비중이 56%, 여성인력이 65%에 달하며 신규 채용 인력의 평균 연령은 33.1세다. 중증장애인을 포함한 차별 없는 일터 조성에도 앞장섰다.
일자리의 질적 개선 측면에서 하이브랩은 '부분 선택적 근로시간제'를 도입했다. 주 1회 상시 재택근무와 매월 2시간의 유급 단축 혜택인 '오아시스' 제도를 운영 중이며, 외부 전문 모바일 심리상담(EAP)과 사내 헬스키퍼룸 운영 등 임직원의 신체적·심리적 안정을 위한 복지 인프라를 갖췄다.
노사 상생을 위해 10년 연속 전사 조직만족도 조사를 정례화했고, 분기별 노사협의회 '하이투게더(Hi-Together)'를 통해 접수된 사항을 현장에 신속히 적용하는 '퀵 픽스(Quick Fix)' 시스템을 정착시켰다. 외부 석학 및 전문가를 초빙하는 특강 등으로 구성원의 역량 강화를 지원하고 있다.
하이브랩은 사내 업무 전반에 자사 AI 솔루션을 적용해 임직원이 단순 반복 업무에서 벗어나 창의적이고 고부가가치 프로젝트에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있다.
서종혁 대표이사는 "AI 기술 발전으로 고용 시장의 위축을 우려하는 목소리가 있지만, 하이브랩이 표방하는 AI 기술 기업의 본질은 뛰어난 사람의 잠재력과 창의성에 있다"며 "구성원이 AI라는 도구를 능숙히 다루며 새로운 성장 기회를 발굴할 수 있도록 지원함으로써 사람과 AI가 유기적으로 공존하고 협업하는 양질의 미래형 일자리를 창출하는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com