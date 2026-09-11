나노 "발전설비 시장 확대 수혜 기대…수주 대응 준비 완료"

AI 핵심 요약beta
- 나노는 11일 신공장 기반 촉매 생산체계를 구축했다.
- AI 데이터센터 확산으로 발전설비 투자와 수주가 늘었다.
- 북미·중동·국내서 고밀도 촉매 추가 계약을 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCR 탈질촉매 전문기업 나노는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가로 발전설비 투자가 확대되는 가운데, 신공장을 중심으로 고밀도 촉매 생산체계를 구축해 시장에 대응하고 있다고 11일 밝혔다.
글로벌 전력 수요 증가에 따라 정부와 대기업의 발전설비 투자가 빠르게 늘고 있다. 정부는 텍사스 가스발전 프로젝트에 약 233억달러 규모의 투자를 검토 중이며, HD현대중공업은 약 8천3백억원을 투입해 3GW 규모의 힘센(HiMSEN) 엔진 생산기지를 구축할 계획이다.
회사에 따르면 나노는 지난해 11월 준공한 신공장을 중심으로 고밀도 촉매 생산능력을 확보한 뒤 고부가 복합촉매까지 제품군을 확대했다.
최근 수주 실적이 이어지고 있다. 나노는 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전설비향 SCR 촉매 400만달러 규모 수주에 이어 80만달러 규모의 고밀도 탈질·산화 복합촉매 공급계약을 확보했다. 올해 3분기에는 텍사스주 소재 글로벌 엔지니어링·환경기술 업체와 추가 프로젝트를 논의 중이다.
배열회수보일러(HRSG)용 고밀도 촉매 수주도 증가하고 있다. 나노는 최근 중동과 국내 프로젝트에서 약 20억원 규모의 SCR 촉매 공급계약을 확보했으며, 이 가스발전 설비에는 신공장에서 생산되는 75셀 고밀도 촉매가 적용된다.
회사 관계자는 "글로벌 발전설비 시장이 빠르게 확대되는 가운데 신공장을 중심으로 생산능력을 확보하고 제품군을 확대하며 시장 대응 준비를 마쳤다"며 "이를 기반으로 추가 수주와 매출 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com