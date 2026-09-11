하나증권, 새 MTS '하나증권V' 이벤트…최대 8000원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 11일 MTS 하나증권V 체험 이벤트를 시작했다.
- 이벤트는 AI ETF 추천과 자동 적립투자 기능 등을 대상으로 했다.
- 기능 체험과 후기 작성 시 최대 8000원 쿠폰을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사용후기 작성 시 국내주식 매수쿠폰 추가 제공
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V' 출시를 기념해 체험 이벤트를 진행한다. AI 기반 ETF 추천과 자동 적립투자 등 주요 기능을 이용하면 최대 8000원 상당의 국내주식 매수쿠폰을 받을 수 있다.
하나증권은 오는 30일까지 '하나증권V' 이용 고객을 대상으로 체험 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 새롭게 선보인 하나증권V의 주요 기능을 고객이 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.
체험 대상은 ▲초보자용과 전문가용 화면을 전환하는 '프로모드·간편모드' ▲AI 분석을 통해 투자 성향에 맞는 ETF를 추천하는 'ETF MBTI' ▲국내외 주식과 ETF를 정해진 금액과 주기에 맞춰 자동 매수하는 '주식 모으기 서비스' 등 3가지다.
각 기능을 체험할 때마다 국내주식 매수쿠폰 1000원을 지급하며, 세 가지 기능을 모두 이용하면 총 3000원의 혜택을 받을 수 있다. 여기에 하나증권V 사용 후기를 작성하면 국내주식 매수쿠폰 5000원을 추가로 제공해 최대 8000원의 혜택을 받을 수 있다.
최근 증권사들은 신규 MTS 경쟁력을 높이기 위해 AI 기반 투자 분석과 맞춤형 추천, 적립식 투자 기능 등을 강화하고 있다. 특히 사용 편의성을 높인 인터페이스와 투자 콘텐츠를 앞세워 MTS 이용자 확보 경쟁이 치열해지는 추세다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "하나증권V에는 AI 기반 투자정보와 콘텐츠를 비롯해 빠르고 편리한 차트 주문 등 투자 경험을 높이기 위한 다양한 기능을 담았다"며 "이번 이벤트를 통해 고객들이 하나증권V의 새로운 기능을 직접 경험하고 한층 편리해진 투자 환경을 만나보길 바란다"고 말했다.
이벤트에 대한 자세한 내용은 하나증권 홈페이지와 '하나증권V' 앱에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com