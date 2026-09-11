뉴발란스 '플라잉77 구스다운' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 이랜드월드 뉴발란스가 9일 플라잉77 구스다운을 출시했다.
- 플라잉77 슈퍼라이트 후드형은 판매 하루 만에 완판됐다.
- 7데니어 원사와 7셀 원단 적용해 소재 경쟁력을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스가 경량 다운 시리즈 '플라잉77 구스다운'을 9일 출시했다.
이 중 '플라잉77 슈퍼라이트 후드형 경량 구스다운'은 9일 오전 10시 공식 온라인 스토어에서 판매를 시작한 지 하루 만에 초도 물량이 완판됐다.
'플라잉77 구스다운'은 최상급 구스 다운 소재로 가벼운 착용감과 보온성을 갖춘 시리즈로, 뉴발란스가 매년 선보이는 대표 다운 라인이다. 올해는 7데니어 초경량 원사와 다운 삼출을 막는 7셀 코팅 원단을 적용해 소재 경쟁력을 강화했다. 컬러는 파스텔 톤을 중심으로 구성했으며 '애쉬블루'와 '차콜'이 특히 호응을 얻고 있다. 여성 고객을 겨냥한 '우먼스 플라잉 Airy 경량다운'도 함께 출시했다.
이랜드 뉴발란스 관계자는 "플라잉77 구스다운은 가벼운 착용감과 보온성이라는 강점에 트렌디한 컬러를 더한 뉴발란스 프리미엄 경량 다운"이라며 "컬러 라인업을 다양화하고 여성 고객을 위한 스타일까지 강화한 만큼 이번 시즌을 대표하는 핵심 다운 아이템으로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com