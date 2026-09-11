시선AI, 국방망 AI 코딩·보안 통합 자동화 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 시선AI가 11일 국방부에 IntraGenX를 공급했다
- 국방망 AI 코딩·보안 자동화 플랫폼을 구축한다
- 공군 실증 뒤 국방 전반과 폐쇄망으로 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시선AI가 국방부에 자체 개발한 AI 코드 어시스턴트 솔루션 'IntraGenX'를 공급하고 국방망 전용 AI 코딩·보안 통합 자동화 플랫폼을 구축한다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 시선AI는 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 국방 부문 AI 응용제품 신속상용화 지원사업의 '국방망 AI 코딩 어시스턴트 및 보안코드 자동점검 에이전트' 사업을 수주했다. 총 사업비는 24억5000만원이며 수요처는 대한민국 공군이다. 세종대학교 산학협력단과 코드마인드가 공동 수행 기관으로 참여한다.
회사는 이번 사업을 통해 최고 수준의 보안이 요구되는 국방망에서 온프레미스 및 온톨로지 기반의 AI 코딩·보안 자동화 플랫폼 기술을 실증한다. 공군 실증을 시작으로 육·해군, 국직기관 및 국방부 전체로 사업을 확장할 계획이다.
IntraGenX는 지난 3월 출시된 경량 언어모델(sLLM) 기반 솔루션이다. 자연어 명령을 통해 논리 설계부터 코드 리뷰, 오류 탐지 및 수정에 이르는 개발 전 과정을 지원한다. 30B급 경량 모델이지만 국내 실무 환경에 특화된 파인튜닝과 루프 하네스 구조를 적용해 대형 모델 수준의 성능을 구현했다. 외부망과 완전히 차단된 에어갭 및 온프레미스 환경을 지원해 데이터 유출을 차단한다.
특히 소스코드, DB 스키마, 군 개발지침, 비정형 문서 간의 연관 관계를 분석하는 '지식그래프 기반 검색증강생성(RAG) 엔진'을 탑재했다. 단순 키워드 검색을 넘어 데이터 간의 복잡한 호출·참조·의존 관계를 정밀하게 추적하고 AI 생성 결과물의 근거를 함께 제시한다.
남운성 시선AI 대표는 "이번 국방망 사업 수주는 IntraGenX의 안전성과 기술력을 입증받은 결과"라며 "국방망과 같이 엄격한 보안 규제 및 망분리 환경을 요구받는 공공기관, 금융권, 대기업, 방산 기업 등 고통제 폐쇄망 시장을 대상으로 사업을 확대하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com