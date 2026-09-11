무협, 통상교섭본부장 초청 간담회…"수출기업 선택지 넓힌다"

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 11일 박정성 본부장 초청 간담회를 열었다.
- 간담회는 통상 현안 대응과 수출 애로 청취를 위해 마련했다.
- 무역협회는 업계 의견을 수렴해 정부에 전달하기로 했다.
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정부 "통상 리스크 대응…시장 다변화·공급망 안정화 추진"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회는 11일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 박정성 산업통상부 통상교섭본부장을 초청해 무역업계 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 주요 통상 현안에 대한 정부 대응 방향을 공유하고 수출 현장의 애로와 건의사항을 통상정책과 무역협정 논의에 반영하기 위해 마련됐다. 자동차·전기·철강·가전·반도체·식품 분야 주요 수출기업 10개사가 참석했다.
이인호 무역협회 부회장은 "통상환경의 불확실성이 커진 만큼 정부와 업계가 긴밀히 소통하고 협력해야 한다"며 기업들이 경쟁국보다 불리하지 않은 여건에서 수출할 수 있도록 현장 의견을 대외협상과 정책에 반영해 달라고 요청했다.
박정성 통상교섭본부장은 "주요 통상 리스크에 적극 대응하는 한편 수출시장 다변화와 공급망 안정화를 통해 우리 기업의 선택지를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
무역협회는 앞으로 업종별 통상 애로와 무역협정 관련 의견을 지속적으로 수렴해 정부에 전달할 계획이다.
syu@newspim.com