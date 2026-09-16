계룡건설, '나라사랑 보금자리' 1억원 후원…누적 16억원

AI 핵심 요약beta
- 계룡건설이 16일 참전유공자 주거개선에 1억원을 지원했다.
- 계룡건설은 2011년부터 매년 1억원을 후원했다.
- 올해는 국내 4가구와 에티오피아 2가구를 돕는다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설이 6·25전쟁과 베트남전 참전 유공자의 주거환경 개선을 위해 올해도 1억원을 지원했다.
계룡건설은 이승찬 계룡건설 회장이 16일 오전 충남 계룡시 계룡대 무궁화회관에서 열린 '나라사랑 보금자리 사업' 후원금 전달식에서 이우헌 육군인사사령관에게 후원금 1억원을 전달했다고 밝혔다.
'나라사랑 보금자리 사업'은 주거환경이 열악한 참전 유공자의 주택 신축·보수 등을 지원하는 사업으로 육군과 복지기관, 민간기업이 함께 참여하고 있다.
계룡건설은 2011년 민간기업 최초로 사업에 참여한 뒤 매년 1억원을 후원해왔다. 올해까지 누적 후원금은 16억원이다.
올해는 국내 참전 유공자 4가구의 주택 신축·보수를 지원하고 에티오피아 6·25전쟁 참전용사 2가구의 주거환경도 개선할 예정이다. 임대주택에 거주하는 저소득 참전 유공자 114가구에는 월 임대료를 지원한다.
이승찬 회장은 "국가유공자들의 헌신에 보답하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "국가유공자에 대한 예우와 지원이 지속적으로 확대되길 기대한다"고 말했다.
gyun507@newspim.com