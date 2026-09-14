전남광주시, 추석 앞두고 야외활동 '진드기' 주의보

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2주 이내 발열, 근육통, 구토와 설사 증상

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주보건환경연구원이 추석 명절을 앞두고 진드기 물림에 주의할 것을 당부했다.

14일 전남광주통합특별시에 따르면 진드기 물림은 '쯔쯔가무시증'과 '중증열성혈소판감소증후군(SFTS)'과 같은 감염병을 일으킬 수 있다.

도심공원 참진드기 채집. [사진=전남광주시]

쯔쯔가무시증을 매개하는 '털진드기 유충'은 9~11월 사이 활발하게 활동하며, 크기(0.15~0.3㎜)가 아주 작아 눈으로 식별이 불가능하다.

털진드기 유충에 물리면 10일 안팎의 잠복기를 거쳐 갑작스러운 고열, 오한, 심한 두통이 나타나고, 물린 부위에 5~20㎜ 크기의 검은 딱지(가피)를 형성하는 독특한 상처가 발생하는데 주로 겨드랑이나 사타구니와 같이 피부가 접히고 습한 부위에서 많이 발견된다.

SFTS를 매개하는 참진드기는 4~11월에 왕성한 활동성을 보이는데 특히 가을철에는 참진드기 유충의 밀도가 높아져 각별한 주의가 요구된다.

참진드기는 사람이나 동물의 피부에 달라붙어 머리 부분을 단단히 고정한 채 장시간 피를 빨아먹으며 크기가 커지기 때문에 물렸다는 사실을 뒤늦게 알아차리는 경우가 많다.

이때 무리해서 떼어낼 경우 진드기의 일부가 피부에 남아 있을 수 있으므로 의료기관을 방문해 안전하게 제거해야 한다.

야외활동 시에는 ▲긴소매·긴바지로 피부 노출 최소화 ▲풀밭 위에 바로 앉거나 눕지 않기 ▲지정된 등산로나 산책로 이용하기 ▲귀가 즉시 옷 세탁 및 샤워하기 등 예방 수칙을 철저히 지켜야 한다.

야외활동 후 2주 이내 발열, 근육통, 구토와 설사 등의 소화기 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 찾아 야외활동 이력을 알리고 진료를 받아야 한다.

광주보건환경연구원은 시민들의 야외활동이 집중되는 9~10월을 감염병 매개 참진드기 집중 감시 기간으로 정해 도심공원, 파크골프장, 주요 산책로 등 40여개 지점을 대상으로 참진드기 발생 조사를 실시한다.

서정미 광주보건환경연구원장은 "추석 명절과 가을철을 맞아 야외활동이 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "안전하고 즐거운 명절을 위해 일상 속 진드기 예방수칙을 철저히 준수해 주시길 바란다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com