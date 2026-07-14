한 눈에 보는 '2026 하반기 경제성장전략'

AI 핵심 요약beta
- 정부가 14일 반도체·AI 등 1350조 투자와 성장전략을 발표했다
- 성장률 3%·수출 4강·소득 5만달러 목표와 물가·주거·증시·중소기업 지원책을 제시했다
- AI 인재 20만명 육성과 국민성장펀드 등에도 나섰지만 청년 일자리·지방성장은 우려가 남았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
■ 정부, 반도체·AI에 1350조 쏟는다…잠재성장률 반등 '승부수'
■ 성장률 3%·수출 4강·소득 5만달러…'대체 불가 대한민국' 시동
■ 올해 물가 상승률 2.6% 전망…하반기 전기·가스요금 동결한다
■ 5극3특 '성장엔진' 시동…국민성장펀드 40% 지방 투입
■ AI 인재 20만명 육성…청년 일자리·자산·주거 '패키지 지원'
■ 국가자산 'AI 운용'·발전 5사 통합·연금 보험료 지원
■ 저평가 기업 명단 11월 공개…정부, 증시 '기업가치 압박' 강화
■ 고환율 피해 중소기업에 14.9조 투입…환변동보험 확대
■ 반도체 밖 고용 실종…청년 일자리·지방 주도 성장 '공염불' 되나