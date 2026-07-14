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[하반기 경제성장전략] 5극3특 '성장엔진' 시동...국민성장펀드 40% 지방 투입

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  • 정부가 14일 3분기 중 5극3특 성장엔진 선정과 국민성장펀드 지방 투자 확대 방안을 발표했다
  • 메가특구특별법 연내 제정과 공공기관 2차 이전, 청사·관사 복합개발로 지방 투자·건설경기를 지원한다
  • 지역화폐 전환, 지방우대세제·공공조달 확대, 창업·R&D 지원으로 지방 정주·소비·산업 기반을 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
5극3특 권역별 성장엔진 선정해 패키지 지원
국민성장펀드 40% 이상 지방 투자

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 잠재성장률 반등을 위한 또 다른 축으로 지방주도 성장 강화 방안을 제시했다.

올해 3분기 중 5극3특 권역별 성장엔진을 선정하고 국민성장펀드의 40% 이상을 지방에 집중 투자해 지역 산업과 기업 투자를 뒷받침한다는 구상이다.

재정경제부는 14일 오전 정부서울청사에서 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

◆ 투자기업 광범위 지원...메가특구특별법 연내 제정

정부는 지역산업 여건과 기업 투자계획, 미래 성장성, 국가 산업정책 연계성 등을 종합적으로 고려해 5극3특 권역별 성장엔진을 선정할 계획이다.

선정된 성장엔진에는 재정·금융·세제 인센티브와 규제·기술, 인재·인프라를 묶은 패키지 지원을 추진한다. 지역별 주력 산업을 단순 지원하는 데 그치지 않고 기업 투자와 인력 공급, 정주 여건을 함께 개선해 지방을 새로운 성장 거점으로 키우겠다는 취지다.

앞서 정부는 지난달 전남 해남 솔라시도, 광주 AI 산업융합산단, 경북 구미 첨단부품 제조 현장 등을 찾아 지역별 성장동력 발굴을 위한 현장 점검에 나선 바 있다. 당시 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 민관협의체를 가동하며 지역별 기업 투자계획과 인프라 수요를 살폈다.

정부는 이 같은 현장 점검 결과 등을 바탕으로 성장엔진과 연계한 투자기업 등에 광범위한 지원을 제공하기 위해 메가특구특별법을 연내 제정할 방침이다. 특별법을 통해 지역 전략산업 육성에 필요한 규제특례와 투자 지원 근거를 마련한다는 계획이다.

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 솔라시도 태양광발전소 전경

◆ 국민성장펀드 40% 이상 지방 투입...청·관사 복합개발·공공기관 이전도

국민성장펀드도 지방 투자를 확대하는 방향으로 운용된다. 정부는 국민성장펀드의 40% 이상을 지방에 집중 투자해 지역 전략산업과 지방기업 성장에 필요한 자금 공급을 늘릴 예정이다.

지역 혁신 기반을 키우기 위한 연구개발(R&D) 지원도 강화된다. 정부는 지역 주도 R&D를 활성화하고, 지방 대학과 연구기관, 기업 간 협력을 확대해 지역산업 고도화를 뒷받침할 계획이다.

지방 창업 생태계 조성도 추진된다. 대전·광주·대구·울산 등 4대 창업도시에 대한 패키지 지원을 시작하고, 하반기 중 추가 창업도시 지정도 검토한다. 지역에서 창업한 기업이 투자와 인력, 판로 지원을 받을 수 있도록 창업 거점을 넓히겠다는 것이다.

지방 건설경기 보강 대책도 포함됐다. 정부는 공공기관 조달자금을 활용한 청사·관사 복합개발을 확대해 지역 내 건설 수요를 보완한다.

노후 청사와 관사를 복합개발해 공공시설과 주거 기능 등을 함께 확충하는 방식이다. 수도권에 집중된 국가 기능을 재배치하기 위한 2차 공공기관 이전도 추진된다.

정부는 올해 하반기 2차 공공기관 이전 계획을 발표하고 내년부터 본격적인 이전 절차에 착수할 예정이다.

정부가 추진하는 국민참여형 국민성장펀드 판매가 시작된 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업부에 관련 배너가 설치돼 있다. 국민참여형 국민성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 '국민성장펀드'에 일반 국민도 투자할 수 있도록 만든 상품이다. 이날부터 주요 시중은행들은 국민참여형 국민성장펀드를 선착순으로 판매한다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 지역화폐 전환·지방우대세제 추진...정주·소비 기반 강화

지역 소비를 촉진하기 위한 방안도 마련된다. 정부는 카드, 결제, 쇼핑, 멤버십 등으로 적립된 개인 포인트 잔액을 지역화폐로 전환하는 방안을 검토한다. 고향사랑기부제도 법인 등의 참여를 확대하는 방향으로 개선할 계획이다.

지방 정주 여건 개선을 위해 교통체계 구축과 관광 개발도 병행된다. 정부는 지역 관광 활성화를 위한 관광새마을운동을 추진하고, 생활 인프라 확충을 통해 지방 거주 여건을 높인다는 방침이다.

재정·세제·공공조달 체계도 지방 우대 방향으로 개편된다. 정부는 지방 우대 재정사업 수를 확대하고, 기업과 근로자를 대상으로 하는 지방우대세제 3종 패키지를 도입할 계획이다.

기업의 생산적 활동에 대한 세제 지원은 지방을 우대하는 방향으로 개편된다. 지방 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면 우대와 비수도권 이전 기업이 근로자에게 제공하는 이전지원금 비과세도 추진된다. 중소기업 창업 세제지원에서도 지방 우대가 확대된다.

이형일(가운데) 재정경제부 차관이 지난 10일 정부세종청사에서 '2026년 경제성장전략 상세브리핑'을 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.13 jongwon3454@newspim.com

공공조달 분야에서도 국가계약체계 안에서 지방 기업을 우대하는 방안이 마련된다. 정부는 지역 기업의 공공시장 참여 기회를 넓혀 지방 기업의 성장 기반을 강화한다는 구상이다.

이형일 재정경제부 1차관은 지난 10일 진행한 상세브리핑에서 "지방 성장이 잠재성장률 반등의 한 축이 될 수 있도록 만전을 다하겠다"며 "3분기 중 5극3특 권역별 성장엔진을 선정하고 이와 연계한 투자기업 등에 대한 광범위한 지원을 위한 메가특구특별법을 연내 제정하겠다"고 강조했다.

그러면서 "지방 건설경기 보강을 위해 청사·관사 복합개발을 확대 추진하고 수도권에 집중된 국가 기능을 재배치하는 2차 공공기관 이전계획을 발표하겠다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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