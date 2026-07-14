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[하반기 경제성장전략] 3기 신도시 1.2만가구 착공…투기적 주담대 억제

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  • 정부가 14일 하반기 경제성장 전략을 통해 3기 신도시·도심 주요 부지 주택공급 확대와 공공임대 다변화를 추진했다.
  • 재건축·재개발 규제 완화, 청년·신혼부부 주거 지원 강화, 전세보증·안심신탁 등으로 전월세난 대응과 시장교란 방지에 나선다.
  • 비거주 1주택자 대출 규제, 부동산 세제 합리화, 전세대출보증 축소와 함께 공공기관 2차 이전·노후 청사 복합개발 등 균형발전 투자도 지속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

왕숙·계양 등 3기 신도시 1만2천가구 착공목표…도심공급 위한 정비사업 지원
청년 및 신혼부부 주거 지원 강화…'보편형 공공임대주택' 6만가구 우선 공급
'부동산과 금융의 절연' 선언…부동산 토론회 토대로 공평·합리적 과세 추진

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올 하반기 남양주 왕숙, 인천 계양을 비롯해 3기 신도시에서 주택 1만2000여 가구가 새로 착공된다. 또 서울 태릉과 경기 성남 등의 주요 부지에 대한 주택공급이 확대될 예정이다. 아울러 민간 정비사업 활력 부여를 위한 금융 지원 및 규제 완화가 논의될 예정이다. 

이와 함께 정부의 다주택자 및 비거주 1주택자에 대한 규제 이후 본격화되고 있는 전세 부족 현상을 대비한 공공임대 공급 다변화를 추진한다. 

14일 정부가 발표한 '하반기 경제성장 전략'에 따르면 올 하반기 정부는 주택 공급 확대 및 부동산 이용 합리화 등을 토대로 한 주거안정을 지원할 방침이다. 

[AI 일러스트 = 이동훈 선임기자]

◆ 왕숙·계양 등 3기 신도시 1만2천가구 연내 착공…정비사업 금융지원·규제완화 검토

먼저 주택공급 확대와 주거지원 강화를 위해 3기 신도시 사업의 신속한 추진에 나선다. 남양주 왕숙지구 6800가구와 인천계양지구 1100가구를 비롯해 1만2000가구를 연내 착공한다. 도심주택 공급을 위해 서울 태릉과 경기 성남 등의 주요 부지에 대한 착공을 1년 앞당긴 2029년에 할 수 있도록 하며 이를 위한 부지 사전조사, 이전 계획 수립을 추진한다. 아울러 공공택지의 조성 단계별 절차 병행 및 조기화 등과 같은 공급 속도 제고 방안도 하반기 중 마련할 예정이다. 

재건축·재개발 정비사업의 촉진을 위한 금융 지원 및 규제 완화 방안을 검토한다. 이에 따라 리모델링 사업계획 승인 동의율을 현행 75%에서 70%로 완화하는 '주택법' 시행령 개정을 추진한다. 

최근 가중되고 있는 전월세난 극복을 위해 공공임대 다변화 등을 추진한다. 이를 위해 공공 임대주택의 품질을 높이고 청년층을 대상으로 한 공급을 확대한다. 또 기축 주택을 매입해 임대로 제공하는 공공매입리츠를 신설하고 전세 보증금 보호를 위해 임차인의 전세금을 전월세 안정화기구가 관리하고 임대인은 연체 위험 없이 매월 수익을 얻는 안심신탁사업을 추진할 계획이다. 이와 함께 시장 교란 행위 근절을 위한 부동산감독원 설립에 관한 법률을 제정한다. 

주거 사다리 구축을 위해 청년 및 신혼부부에 대한 주거 지원을 강화한다. 먼저 역세권, 적정 면적 등 선호도 높은 '보편형 공공임대주택'을 신설해 6만 가구를 우선 공급하는 등 오는 2030년까지 청년층 대상 공공임대주택 40만 가구를 공급한다. 아울러 청년 대상 전세금 반환 보증료 지원사업의 소득 요건을 연 5000만원으로 완화한다. 

신혼부부에 대해서는 디딤돌·버팀목·보금자리론과 같은 주택자금 정책 대출 소득 요건을 개선해 주택 구입 기회를 확대한다. 또 신혼부부 특별공급 자격인 결혼 7년이 경과하더라도 출산가구(만 2세 이하)에 대한 특별 공급을 확대해 신혼부부의 내잡마련을 지원한다. 공공임대에 거주 중인 청년이 결혼을 하면 소득 기준 초과에 따라 퇴거해야하는 '결혼 페널티'를 줄이기 위해 1회에 한해 소득·자산 기준을 초과하더라도 재계약 기회를 부여한다. 

◆ 부동산-금융의 절연…부동산 세제, 국민토론회 기반 공평과세·합리화 추진

정부의 수요억제 대책도 지속적으로 추진된다. 정부는 '부동산과 금융의 절연(絶緣)'을 선언하고 투기적 비거주1주택자에 대한 대출 규제와 DSR 적용을 점진적으로 확대한다. 이를 토대로 투기적 대출수요를 차단하고 규제 사각지대를 해소한다는 방침이다. 부동산 정책대출은 물가 및 가구원수를 반영한 중위소득으로 소득요건을 개편해 지원요건을 합리화한다. 다만 정책대출의 과도한 확대를 막기 위해 총량 관리를 강화한다. 시중금리 상승기 기금대출로의 쏠림을 막기 위해 은행권 주택담보대출과 기금대출간 적정 금리차가 유지 되도록 금리변동을 유연화한다.

공평 과세 실현 및 부동산 이용의 합리화를 추진한다. 우선 개인의 부동산 거래세와 보유세에 대해서는 국민 의견을 수렴해 합리적인 개선방안을 마련하고 법인에 대해서는 토지과세 분류기준 합리화와 보유·양도시 세부담 정상화, 산단 임대공급 확대 등을 시행할 계획이다. 또 농업경영 미이용 토지에 대한 처분명령을 의무화하는 농지법을 8월 중 시행한다. 

전세 보증의 보증비율을 현행 수도권 80%, 기타 90%에서 단계적으로 인하해 전세대출보증을 점진적으로 감축한다. 아울러 전세금 반환보증 가입요건을 합리적으로 개선하고 전세 계약 전 위험정보 개선을 확대하는 청년 및 취약계층의 보증가입 전후 보호조치를 확대한다.  

이재명 정부의 주요 국정과제인 5극3특과 균형발전을 위한 투자도 이어진다. 하반기내 2차 공공기관 이전계획을 수립하고 내년부터 선도기관 중심의 이전을 시작한다. 정부는 수도권 잔류 기관을 최소화한다는 방침이다. 지방 건설경기 보강을 위한 노후 청·관사 복합개발을 추진한다. 이를 위해 전체 7547개소 청·관사 중 사용 연수가 30년을 넘은 2119개소에 대한 복합개발이 이뤄질 예정이다. 개발사업은 캠코의 현물출자를 전제로 사업자금을 조달할 방침이다. 

이밖에 건설안전특별법을 제정해 건설안전 확보를 위한 적정 공사비 및 기간 제공을 의무화하고 고강도 경제적 제재 방침을 담는다.  

donglee@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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