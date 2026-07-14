코스닥 5% 급락…매도 사이드카 발동

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외국인 매도세, 2차전지·바이오 대형주 동반 약세

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 코스닥지수가 5% 넘게 급락하며 연중 최저 수준으로 밀렸다. 외국인의 매도세가 이어진 가운데 2차전지와 바이오 대형주가 동반 약세를 보이면서 프로그램 매도 사이드카도 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 35분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 41.57포인트(5.20%) 내린 757.79를 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 663억원, 944억원을 순매수하고 있지만 외국인은 1693억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있다.

급락세가 이어지면서 이날 오후 12시 6분 33초 코스닥시장에는 프로그램 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다.

사이드카 발동 당시 코스닥150선물 가격은 전일 종가 대비 84.70포인트(6.08%) 하락한 1306.80을 기록했다. 코스닥150 현물지수도 86.69포인트(6.25%) 내린 1298.20으로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 37.87포인트(0.56%) 내린 6769.06로, 코스닥은 전장 종가보다 0.62포인트(0.08%) 상승한 799.98로 거래가 시작된 가운데 14일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1498.5원에 거래되고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

시가총액 상위 종목도 일제히 약세를 나타냈다. 알테오젠은 15.01% 급락했고 코오롱티슈진도 15.14% 내렸다. 에코프로비엠(-7.51%), 에코프로(-7.78%), 레인보우로보틱스(-7.11%), 이오테크닉스(-4.03%), 원익IPS(-2.56%), 리노공업(-2.21%), 주성엔지니어링(-1.29%), 피에스케이(-0.05%) 등도 모두 하락세를 보였다.

강진혁 신한투자증권 선임연구원은 "반도체 소재·부품·장비 종목 일부가 선방했지만 2차전지와 바이오 대형주가 동반 하락하면서 코스닥지수가 연중 최저치로 밀렸다"며 "알테오젠 급락이 바이오 업종 전반의 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용했다"고 말했다.

같은시각 코스피는 전일대비 218.51포인트(3.21%) 하락한 6588.42에 거래되고 있다.

nylee54@newspim.com