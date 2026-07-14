폭염 꺾이고 장맛비…밤부터 수도권·강원 최대 120mm

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14일 밤~15일 새벽 집중호우…시간당 최대 50mm

16일부터 장마전선 재활성화…주말까지 비 전국 확대

무더위 계속…일부 지역 열대야

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 연일 이어지던 폭염으로 인한 '찜통더위'가 오늘 밤 내리는 비로 한풀 꺾이겠다. 14일 밤부터 15일 새벽까지 수도권·강원북부내륙에는 최대 120mm 이상 강한 비가 쏟아지겠다. 비는 오는 16일 정체전선이 다시 활성화되면서 주말에는 전국으로 확대되겠다.

기상청은 14일 수시브리핑에서 화요일인 14일 밤부터 수요일인 오는 15일 새벽까지 경기북부와 강원북부내륙에는 시간당 30~50mm, 그 밖 지역은 시간당 20~30mm 수준 강한 비가 내린다고 예보했다.

연일 이어지던 폭염으로 인한 '찜통더위'가 오늘 밤 내리는 비로 한풀 꺾이겠다. 14일 밤부터 15일 새벽까지 수도권·강원북부내륙에는 최대 120mm 이상 강한 비가 쏟아지겠다. 비는 오는 16일 정체전선이 다시 활성화되면서 주말까지 전국으로 확대되겠다. [사진=뉴스핌DB]

기상청은 "중국에 상륙한 제9호 태풍 '바비'가 온대저기압으로 변질되며 우리나라로 접근하고 있다"며 "이로 인해 다량의 수증기가 유입되고 이에 동반된 비구름대가 한반도에 영향을 주는 것"이라고 설명했다. 비는 15일 새벽 저기압이 동해상으로 빠져나가고 북서쪽에서 건조한 공기가 유입되면서 점차 그치겠다.

14~15일 예상 강수량은 수도권·서해5도 30~100mm(많은 곳 경기북부 120mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙 100mm 이상), 강원동해안 5~40mm, 충청권·전북 30~80mm, 광주·전남·제주도 20~60mm, 경상권 5~40mm다.

이 기간 동안 수도권, 강원산지, 서해안, 남해안, 제주도에는 강풍특보가 이어질 전망이다. 현재까지 경기(안산·시흥·김포·평택·화성), 인천, 서해5도, 충남(태안·당진·서산·서천·보령·홍성동부·홍성서부), 전북(고창·김제·부안·군산 등), 전남(보성·여수·광양·순천·장흥·강진·영암·함평·목포·신안 등), 제주도 등 해안가 지역을 중심으로 전국 곳곳에 강풍주의보가 발표됐다.

기상청은 "전 해상에서 물결이 높고 강풍으로 항공기가 결항 가능성도 있다"며 "해안가 안전사고에 유의해야 한다"고 당부했다.

목요일인 오는 16일부터는 정체전선(장마전선)이 다시 활성화되면서 주말까지 장맛비가 내리겠다. 비는 16일 오후 제주도와 전라권에서 시작돼 17일에는 충청 이남, 주말에는 전국으로 확대되겠다. 이 기간 강수는 정체전선의 남북진동에 따라 강약을 반복해 지역 간 편차가 크겠다.

16일 예상 강수량은 전라권 5~20mm, 경상권·제주도 5~10mm다.

이번 비로 연일 이어지던 폭염에 인한 무더위는 한풀 꺾이겠다. 다만 기온은 평년과 비슷하거나 다소 높아 일부 지역에서는 열대야가 나타나는 등 더운 날씨는 계속되겠다.

다음 주에는 대체로 구름이 많은 날씨가 이어지겠다. 다만 정체전선이 다시 활성화될 가능성이 있어 예보 시점에 따라 추가 강수 가능성도 있다.

jason14@newspim.com