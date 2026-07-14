중동 긴장 재고조…정부, 물가·고용·금융 총력 대응

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경상수지 호조에도 민생 불안

정부, 하반기 대책 속도

물가·공급망·고용 대책 가동

청년 일자리 20만개 추진

하반기 물가 3% 이내 관리

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동지역의 군사적 긴장이 다시 고조되면서 정부가 물가와 고용, 금융시장 등 민생 불안 요인을 차단하기 위한 대응에 나선다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 14일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '중동전쟁 관련 비상국정운영 및 대응현황'을 보고했다.

최근 미국과 이란 간 무력충돌이 재개되고 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 선언하면서 중동지역의 불확실성이 다시 커지고 있다. 국제공동해사정보센터(JMIC)는 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 위험도를 지난달 18일 '보통'에서 이달 7일 '심각'으로 상향했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

군사적 긴장이 고조되면서 국제유가도 상승하고 있다. 브렌트유 가격은 지난 1일 배럴당 71.6달러에서 13일 오전 79.3달러로 올랐고, 서부텍사스산원유(WTI)는 같은 기간 68.6달러에서 74.5달러로 상승했다.

금융시장에서도 변동성이 이어지고 있다. 원·달러 환율은 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 발행에 따른 달러 유입 기대 등의 영향으로 1500원대 초반에서 등락하고 있다.

다만 수출과 경상수지 등 거시경제 지표는 비교적 양호한 흐름을 이어가고 있다. 지난 5월 경상수지는 386억1000만달러 흑자로 월간 기준 역대 최대를 기록했다. 올해 1∼5월 누적 흑자는 1412억8000만달러로 지난해 연간 실적 1230억5000만달러를 이미 넘어섰다.

문제는 국제유가 상승과 환율 변동의 충격이 시차를 두고 물가와 기업 비용 등 실물경제로 번질 수 있다는 점이다.

이에 정부는 지난달 26일 발표한 민생물가 대책을 신속하게 집행하고, 추석 민생안정대책 등 추가 방안을 마련하기로 했다. 석유류와 농축수산물 등 생활물가를 집중적으로 관리해 하반기 소비자물가 상승률을 3% 이내로 억제한다는 계획이다.

나프타와 석유화학제품에 대한 긴급수급조정조치도 유지한다. 정부는 국내 생산 촉진과 비축 확대, 해외 생산기반 확보, 수입선 다변화를 연계한 'K-공급망'을 구축해 특정 국가와 운송 경로에 대한 의존도를 낮추기로 했다.

고용 분야에서는 청년층을 중심으로 한 일자리 회복 대책을 추진한다. 정부는 2030년까지 청년 전문인력 20만명 이상을 양성하고, 민간과 공공 부문에서 20만개 이상의 양질의 일자리를 창출하는 내용을 담은 가칭 '청년일자리 회복방안'을 조속히 마련할 계획이다.

이와 함께 원화 거래 활성화 등을 담은 '원화 국제화 로드맵'을 이달 중 발표하고, 외환·금융시장에 대한 리스크 관리도 강화하기로 했다.

wideopen@newspim.com