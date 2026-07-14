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[하반기 경제성장전략] AI 인재 20만명 육성…청년 일자리·자산·주거 '패키지 지원'

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AI 핵심 요약

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  • 정부는 14일 AI 확산에 따른 노동 양극화 완화를 위해 청년 대상 종합 지원 전략을 발표했다.
  • 2030년까지 AI 전문인력 20만명을 양성하고 민간·공공에서 20만개 청년 일자리를 창출해 구직부터 재직까지 단계별로 지원한다.
  • 내년 청년형 ISA 출시와 청년 공공임대 40만호 공급, 결혼·출산 연계 주거·대출 지원을 통해 자산·주거 부담을 줄이겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
민간·공공서 청년 일자리 20만개 이상 창출
청년형 ISA 출시…공공임대 40만호 이상 공급

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인공지능(AI) 확산과 산업구조 재편으로 노동시장 양극화가 심화될 것이라는 우려가 커지자 정부가 청년을 대상으로 한 종합 지원에 나서기로 했다.

AI 전문인력 양성과 취업 지원을 확대하는 동시에 자산 형성과 주거, 결혼, 출산까지 생애주기별 지원을 강화해 청년층의 성장 기회를 넓히고 양극화를 완화하겠다는 구상이다.

정부는 14일 국무회의에서 관계부처 합동으로 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다. 이번 전략에서 정부는 청년과 중소기업, 소상공인 등 경제주체가 AI 대전환기의 성장 기회를 함께 누릴 수 있도록 양극화 극복을 구조혁신의 핵심 과제로 제시했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회' 채용 공고 게시대를 구직자들이 보고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

◆ AI 전환 맞춰 전문인력 20만명 양성…일자리 20만개 창출

정부는 AI 확산에 따른 산업과 고용 구조 변화에 선제적으로 대응하기 위해 산업전환 고용안정 기본계획을 마련한다. 산업전환 과정에서 새로 생기거나 사라지는 일자리를 신속히 파악할 수 있도록 산업전환 일자리정보 허브를 구축하고, 직무별 AI 영향을 분석하는 한국형 AI 노출지수인 K-AIOE도 개발한다.

청년을 대상으로 맞춤형 AI 교육 프로그램도 제공한다. 첨단·디지털 직업훈련 규모를 기존 4만9000명에서 5만4000명으로 늘리고, AI 엔지니어를 양성하는 KDT AI 캠퍼스 41개소를 올해 하반기부터 운영할 예정이다.

청년 대상 AI 교육도 확대한다. 정부는 3대 메가 프로젝트와 첨단산업 분야를 중심으로 오는 2030년까지 청년 전문인력 20만명 이상을 양성하고, 취업과 창업까지 연계할 계획이다. 3대 메가프로젝트는 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터에 대한 대규모 투자로, 총 4755조원이 투입되는 국가 전략 프로젝트를 말한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표(위원장)가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 발대식에서 발언을 하고 있다. 2026.07.10 jk31@newspim.com

K-뉴딜 아카데미와 부트캠프 등 수요가 높은 첨단산업 분야의 취업역량 강화 프로그램도 대폭 확대하고, 교육 이후 실제 취업으로 이어질 수 있도록 후속 관리를 강화한다. K-뉴딜 아카데미는 기업이 직접 설계·운영하는 직무훈련·멘토링 프로그램이다. 부트캠프는 대학과 기업이 함께 운영하는 단기 집중교육 프로그램을 일컫는다.

양성된 인재를 기업과 공공기관, 사회연대경제 등 수요처에 연결하는 풀매칭 체계도 도입한다. K-뉴딜 아카데미 등에서 AI 에이전트 활용 교육을 받은 청년을 중소·중견기업의 채용 수요와 연결하는 방식이다.

청년이 보유한 자격과 교육, 경력 등 직무능력뿐 아니라 프리랜서 활동과 경력정보까지 한 번에 확인할 수 있는 커리어뱅크도 구축한다. 여러 기관에 흩어진 경력정보를 연계해 원클릭 이력인증서 형태로 발급·제공함으로써 청년의 구직 편의를 높이겠다는 취지다.

민간과 공공부문에서는 2030년까지 20만개 이상의 청년 일자리를 창출한다. 민간에서는 신산업과 과학기술, 문화, 금융 등 분야의 일자리와 창업·인턴십을 확대해 10만명을 지원할 예정이다.

공공 부문에서도 채용 연계형 일경험을 늘리고, 공공가치 창출과 국가 핵심산업 경쟁력 강화 사업에 청년을 참여시키는 방식으로 10만개의 일자리를 발굴한다.

◆ 구직부터 재직까지 단계별 지원…내년 초 '청년형 ISA' 출시

정부는 구직과 채용, 입직, 성장으로 이어지는 노동시장 참여 단계별 지원도 강화할 방침이다.

구직 단계에서는 국민취업지원제도의 청년특례 유형을 개편해 취업에 어려움을 겪는 청년을 집중 지원한다. 채용과 입직 단계에서는 재정·세제·금융 지원을 묶은 패키지를 제공할 예정이다.

재정 측면에서는 청년일자리도약장려금의 지원 규모를 확대하고, 정부 재정사업을 개편할 때 청년고용과 연계한 인센티브를 강화한다. 세제 측면에서는 통합고용세액공제를 청년고용 친화적으로 개선하고, 금융 부문에서는 청년 창업자와 청년고용 창출 중소기업에 대한 우대 지원 방안을 마련할 계획이다.

중소기업에 재직하는 청년에게는 자산 형성 우대 지원을 제공해 대기업과 중소기업 간 임금·복지 격차도 완화할 방침이다.

청년 자산 형성을 위한 청년형 ISA도 내년 상반기 중 출시한다. 총급여 7500만원 이하 청년을 대상으로 납입금에 10%의 소득공제를 적용하고, 이자·배당소득 비과세 혜택과 납입 한도를 기존보다 확대하는 방안을 추진한다.

정부는 청년이 취업 이후에도 안정적으로 자산을 쌓을 수 있도록 생애주기별 자산 형성 지원사업 간 연계 방안도 내년 중 마련한다. 청년 대상 저축·투자 지원 제도가 단절되지 않도록 가입 요건과 지원 시기를 조정하겠다는 취지다.

◆ 청년 공공임대 40만호 이상 공급…결혼·출산 주거 지원 확대

청년 대상 주거 지원도 확대한다. 정부는 역세권과 적정 면적 등 청년 선호가 높은 보편형 공공임대주택 6만호를 우선 공급하는 등 2030년까지 청년층에 공공임대주택 40만호 이상을 공급할 계획이다.

청년 대상 전세금 반환보증료 지원사업의 소득 요건도 현재 연소득 5000만원 이하보다 완화해 지원 대상을 넓힌다.

비수도권 청년의 문화 접근성을 높이기 위해 청년문화예술패스 지원 단가를 기존 15만원에서 20만원으로 확대하고, 지원 분야도 공연과 전시 중심에서 도서까지 넓힌다.

결혼과 출산에 따른 주거 부담도 낮춘다. 신혼부부의 주택 특별공급 청약 기회를 확대하고, 공공임대에 거주하는 청년이 결혼하거나 자녀를 출산하면 계약기간을 연장할 수 있도록 제도를 개선한다.

현재는 신혼부부 특별공급 요건상 혼인신고 후 일정 기간이 지나면 청약 기회를 잃을 수 있지만, 앞으로는 출산 가구에 대한 별도 공급 기회를 확대하는 방안을 추진한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 9월 11일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2025 희망 업(UP) 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. 한국경제인협회 중소기업협력센터와 영등포구청이 공동 개최한 이번 행사는 중장년 고용 확대와 경력 단절 해소, 지역 일자리 창출을 목표로 마련됐다. 2025.09.11 mironj19@newspim.com

또 공공임대 입주 후 소득과 자산이 기준을 넘으면 퇴거해야 하는 현행 제도를 개선해, 결혼이나 취업으로 소득·자산이 증가하더라도 일정 범위에서 재계약을 허용할 계획이다.

신혼부부 대상 디딤돌·버팀목·보금자리론 등 주택자금 대출의 소득 요건도 개선한다. 맞벌이 신혼부부가 소득 기준 때문에 정책대출에서 제외되는 문제를 완화하겠다는 취지다.

혼인신고 후 1세대가 자동차 2대를 보유하게 된 경우에는 차량 1대에 대한 유류세 환급을 허용하는 방안도 추진한다.

정부는 이와 함께 부처별로 흩어진 청년 일자리와 자산, 주거, 결혼·출산 정책을 체계적으로 수립·조정하기 위한 청년정책 거버넌스 구축도 검토하기로 했다. 청년정책을 단기적인 현금·취업 지원에 머물지 않고 교육과 취업, 재직, 자산 형성, 결혼·출산까지 연계된 생애주기 정책으로 전환한다는 방침이다.

rang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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