전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.14 (화)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[하반기 경제성장전략] 올해 물가 상승률 2.6% 전망…하반기 전기·가스요금 동결한다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 14일 소비자물가 전망을 2.6%로 상향하고 중동전쟁에 따른 유가상승을 원인으로 제시했다.
  • 정부는 3500억원을 투입해 농축수산물 전품목 할인행사와 농활상품권 확대, 계란·돼지고기·수산물 공급지원으로 장바구니 물가를 낮추기로 했다.
  • 하반기 전기·가스 등 공공요금을 동결하고 유가연동보조금·통신비 감면을 이어가며 9월 추석 민생안정대책을 발표하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
소비자 물가상승률 2.1%→2.6%으로 상향 조정
농활상품권 月200억 매달 푼다…공공요금 동결

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 올해 소비자물가 상승률을 2.6%으로 전망했다. 중동전쟁 영향으로 유가가 가파르게 오르면서 국내 물가도 자극을 받았기 때문이다.

정부는 체감물가 완화를 위해 농축수산물 전품목에 대한 대규모 할인행사 등을 추진하고, 하반기 전기·가스 등 공공요금을 동결하기로 했다.

◆ 올해 소비자물가 상승률 2.6% 전망…중동전쟁發 석유류 가격 ↑

재정경제부는 14일 정부서울청사에서 이같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다.

정부는 올해 소비자 물가 상승률을 2.6%으로 제시했다. 이는 이전 전망(2.1%)보다 0.5%p 상승한 수치다. 정부는 중동전쟁으로 인한 유가 상승이 국내 소비자 물가를 끌어올린다고 진단했다.

9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

석유류 물가 상승률은 올해 1분기 2.5%에서 2분기 23.6%으로 대폭 증가했다. 국제유가(두바이유)도 지난해 베럴당 69달러에서 올해 상반기 92달러, 내년 73달러로 점차 증가할 것으로 추정된다.

여기에 달러/원 환율도 1500원대를 유지하면서 수입 물가 상승이 국내 물가에 충격을 주고 있다.

국가데이터처에 따르면, 지난달 소비자 물가 상승률은 3.2%를 기록하며 두 달 연속 3%대를 이어갔다. 특히 석유류 가격이 24.7% 급등하며 3년 11개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다.

다만 정부는 중동전쟁의 긴장이 완화되면 향후 물가 상승세가 둔화될 여지는 있다고 봤다.

이형일 재경부 제1차관은 지난 10일 정부세종청사에서 열린 하반기 경제성장전략 상세 브리핑에서 "중동전쟁의 긴장이 상당 부분 완화가 됐기 때문에 물가 하락 압력이 될 것"이라고 내다봤다.

◆ 정부, 3500억원 투입해 최대 규모 농축수산물 할인행사 추진

정부는 중동전쟁 이후 고물가·고환율·고금리 등 이른바 '3高 리스크'에 총력 대응한다는 방침이다.

우선 석유류 가격 안정을 위해 국제유가 등 시장여건과 수급상황, 민생부담 등을 감안해 최고가격 해제를 검토한다.

필요시에는 유류세 인하 추가 연장여부 등을 고려할 수도 있다.

장바구니 체감물가 완화를 위해서는 3500억원을 투입해 최대 규모의 농축수산물 할인행사를 추진한다.

소비자 체감 물가 인하를 확대하기 위해 농축산물은 참여업체를 기존 75개업체에서 90업체로 늘리고, 할인가능 품목도 전품목으로 확대한다.

이형일 재정경제부 차관이 지난 10일 정부세종청사에서 열린 하반기 경제성장전략 상세 브리핑에 참석, 주요내용을 발표하고 있다. [재정경제부]= 2026.07.13 plum@newspim.com

소비자가 받을 수 있는 지원 한도는 1인 1만원에서 1인 3만원으로 확대한다.

명절기간 중심으로 발행되던 농활상품권(20% 할인판매)은 이달부터 11월까지 매달 200억원 규모로 발행한다.

정부는 공급가 인하를 위해 납품단가를 인하하거나 도매시장의 출하와 수입을 확대하는 등 유통 전 과정에서 정책수단을 동원한다는 방침이다.

계란 납품단가 인하에는 196억원을 지원하고, 돼지고기는 19억원을 투입해 출하장려금을 2배로 확대한다. 수산물은 500억원을 지원해 고등어를 저가 공급하고, 갈치와 오징어 할인 방출에도 150억원을 투입한다.

최근 가격이 높게 오른 계란에 대응해 7~8월 두 달 간 997억원을 지원해 신선란을 2억개 추가 수입한다.

하반기에는 수입과일과 식품원료 등 먹거리 49개 품목에 최대 30%p 할당관세를 적용하고, 물가 안정으로 연결되도록 현장 점검을 강화할 예정이다.

◆ 하반기 전기·가스요금 동결…9월 추석 민생안정대책 발표

정부는 이러한 물가안정조치의 실효성 제고를 위해 매점매석 등 불법행위에 대한 과징금을 신설하고, 위반 행위 적발 시 이행강제금을 부과하기로 했다.

또 반복담함 사업자의 등록·허가 취소 및 영업정지 제도를 도입하고, 임원해임명령 제도 도입을 검토한다.

특히 민생과 밀접한 전기·가스요금 등 중앙 공공요금은 하반기 동결하기로 했다. 지방공공요금도 지방정부와 협조해 하반기 동결 기조로 관리한다.

화물차·여객차 CNG·경유, 농·어민 면세유 유가연동보조금은 9월까지 지급하되 필요시 연말까지 연장하는 방안을 검토한다.

통신비는 데이터 안심옵션을 기존 통신3사에서 알뜰폰으로 확대하고, 알뜰폰 중소·중견기업 전파사용료 감면율을 50%에서 90%로 확대한다.

정부는 물가안정, 부담경감 방은 등을 담은 '추석 민생안정대책'을 오는 9월 발표할 예정이다.

23일 서울 시내의 한 오피스텔 건물에서 관계자가 전기 계량기를 살펴보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
사진
트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동