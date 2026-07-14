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[하반기 경제성장전략] 저평가 기업 명단 11월 공개…정부, 증시 '기업가치 압박' 강화

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  • 정부가 14일 생산적 금융 ISA 신설과 저PBR 기업 명단 공개로 증시 체질 개선에 나서겠다고 밝혔다.
  • 내년 코스닥 승강제 시행과 소액공모 한도 확대·부실기업 상장폐지 강화로 성장기업 자금조달과 시장 신뢰를 함께 높이겠다고 했다.
  • 외환시장 24시간 개장·역외 원화결제 시스템 구축·주식 결제주기 단축을 통해 원화 국제화와 MSCI 선진국지수 편입을 추진하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
생산적 금융 ISA 신설…외국인 ETF 투자도 허용
정부 "T+1 결제·원화 국제화로 MSCI 편입 추진"

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 오는 11월 저평가 기업 명단을 공개하고 코스닥시장에 승강제를 도입하는 등 국내 증시 체질 개선에 나선다.

세제 혜택을 강화한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 신설해 증시로 장기자금을 유도하고 외국인 투자자의 상장지수펀드(ETF) 투자 문턱도 낮춘다.

외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축을 통해 원화 국제화를 추진하고, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입에도 속도를 낼 방침이다.

◆ 저PBR 기업 11월 첫 공개…상장주식 평가방식 손질

재정경제부는 14일 정부서울청사에서 이같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다.

정부는 올해 국내 증시가 주요 업종 호조와 증시 활성화 정책에 힘입어 시가총액 기준 세계 13위에서 7위로 뛰어올랐다고 평가했다.

다만 단기 주가 상승에 그치지 않고 증시로 자금이 지속 유입되도록 기업가치와 시장 신뢰를 함께 끌어올릴 필요가 있다고 봤다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 8일 코스피 지수가 전일 종가 대비 409.52포인트(5.35%) 내린 7246.79에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 46.23포인트(5.56%) 하락한 785.0에 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가 대비 29.7원 내린 1498.5원에 마감했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

우선 세제 혜택을 강화한 생산적 금융 ISA를 신설해 가계자금이 혁신기업과 자본시장으로 흘러가도록 유도한다. 외국인 통합계좌를 통한 ETF 투자도 허용해 해외 투자자의 국내 증시 접근성을 높인다.

금융회사별 생산적 금융 실적을 담은 팩트북도 공개한다. 시장이 각 금융사의 생산적 금융 추진 성과를 직접 비교하고 평가할 수 있도록 하겠다는 취지다.

기업가치 제고를 위한 압박도 강화한다. 정부는 오는 11월 저주가순자산비율(PBR) 기업 명단을 처음 선정해 공표할 계획이다.

만약 해당 기업이 PBR 개선 계획을 포함한 기업가치 제고 계획을 공시하면 일정 기간 명단 공개 대상에서 제외한다.

국민연금 등 기관투자자가 투자 대상 기업의 배당정책과 기업가치 제고 노력을 점검하고 이를 주주활동에 적극 반영하도록 유도한다.

이른바 '주가 누르기'를 막기 위한 상장주식 평가방식 개편도 검토한다.

현재 상속·증여 시 상장주식은 평가기준일 전후 각각 2개월간 종가 평균액으로 평가한다.

정부는 주가를 의도적으로 낮춰 상속·증여세 부담을 줄이는 행위를 차단할 수 있도록 평가방식을 손질할 방침이다.

◆ 내년 '코스닥 승강제' 시행…소액공모 한도 10억→30억원 확대

코스닥시장에는 기업 성과에 따라 소속 시장과 혜택을 달리하는 승강제를 도입한다.

정부는 세그먼트별 편입 기준과 혜택을 담은 세부 방안을 연내 마련한 뒤 내년 초부터 시행할 계획이다.

성장기업의 자금조달 문턱도 낮춘다. 소액공모 한도를 현행 10억원에서 30억원으로 확대하고 벤처캐피털(VC) 펀드의 공모 규제를 완화한다.

코스닥 기술특례상장 대상 분야는 기존 ▲바이오 ▲인공지능(AI) ▲우주 ▲에너지 ▲로봇 ▲정보기술(IT) 보안 ▲K-콘텐츠 등 7개에서 3개 분야를 추가한다. 정부는 하반기 중 추가 분야를 선정할 예정이다.

반면 경쟁력을 잃은 기업의 퇴출 기준은 강화한다. 동전주 등 부실기업에 대한 상장폐지 요건을 하반기부터 본격 적용해 시장 신뢰를 높인다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 전날 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 ' 2026년 하반기 경제성장전략 당정협의'에 참석, 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.13 plum@newspim.com

퇴출 강화로 혁신기업의 자금조달까지 위축되지 않도록 국민성장펀드를 통한 코스닥 투자도 확대한다.

코스닥 기업을 주목적으로 투자하는 자펀드를 조성하고 국민참여펀드가 최초 설정액의 10% 이상을 코스닥 기술특례상장사에 투자하도록 할 계획이다.

주식대금 결제주기도 현행 거래일 이후 이틀인 T+2에서 하루인 T+1로 단축한다.

정부는 오는 10월까지 세부 로드맵을 마련한다. 결제주기가 짧아지면 투자자의 자금 회수 속도가 빨라지고 결제 불이행 위험도 줄어들 것으로 기대한다.

◆ 역외 원화결제 내년 1월 가동…MSCI 선진국지수 편입 속도

정부는 자본시장 체질 개선과 함께 원화 국제화도 본격 추진한다.

이달부터 외환시장을 24시간 운영하고 내년 1월에는 가칭 '역외 원화결제 시스템'을 구축한다. 자본거래 관련 외환 규제도 대폭 완화해 해외 투자자가 역외시장에서 원화를 보다 쉽게 조달하고 활용하도록 할 계획이다.

외국인의 원화 운용 범위는 단기 금융상품 등으로 확대한다. 수출입 과정에서 원화를 사용하면 수출금융 금리를 우대하고 무역보험 한도를 상향하는 인센티브도 제공한다.

외국계 금융기관의 원화 차입 제한을 완화해 주식과 채권 결제에 필요한 유동성을 확보하도록 지원한다. 통화스와프 자금을 활용한 원화 무역금융 활성화도 추진한다.

원화 거래가 역외로 확대되면서 발생할 수 있는 시장 변동성에 대비해 외환당국의 24시간 대응체계도 강화한다. 역외 원화 유동성을 관리하고 외환시장 충격에 대응할 대외안전판도 확충할 방침이다.

정부는 이러한 시장 접근성 개선을 토대로 MSCI 선진국지수 편입을 추진한다. 이달부터 글로벌 핵심 투자자 협의체를 운영해 외국인 투자자와 정례적으로 소통하고 국내 시장에서 겪는 불편 사항을 정책에 반영한다.

정부는 외환시장 개장시간 확대와 역외 원화결제, 외국인 통합계좌 개선, 주식 결제주기 단축 등을 묶어 글로벌 투자자의 시장 접근성을 높인다는 구상이다.

MSCI가 지수 편입 여부를 판단할 때 시장 규모뿐 아니라 외환시장 접근성과 자금 이동 편의, 투자자 등록·결제 환경 등을 종합적으로 평가하는 만큼 제도 개선의 실제 정착 여부가 선진국지수 편입의 관건이 될 전망이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 전날 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 ' 2026년 하반기 경제성장전략 당정협의'에 참석, 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.13 plum@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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