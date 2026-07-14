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[하반기 경제성장전략] 정부, 반도체·AI에 1350조 쏟는다…잠재성장률 반등 '승부수'

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AI 핵심 요약

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  • 정부는 14일 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI를 3대 메가프로젝트로 정하고 총 1350조원 투자를 발표했다
  • 반도체는 수도권·서남권·충청·영남권에 800조 투입해 생산능력과 R&D·인력·특별회계 등 생태계를 강화한다
  • AI 데이터센터와 피지컬 AI에는 550조를 투자해 초대형 데이터센터·글로벌 AI 허브·AI 로봇 등으로 국가전략산업을 육성한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 강국 도약
수도권·서남권 반도체 팹 확충…총 800조 투자
8.4GW급 AI 데이터센터 구축에 550조 투입
피지컬AI 7대 분야 육성, AI 로봇 글로벌 3강 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI를 '3대 메가프로젝트'로 정하고 잠재성장률 반등에 나선다. 이에 정부는 반도체와 AI 분야에 총 1350조원을 투자할 예정이다.

정부는 14일 국무회의에서 관계부처 합동으로 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다.

정부는 3대 메가프로젝트를 중심으로 글로벌 초격차를 유지하는 한편, 5극3특과 지방우대 전략을 통해 지방주도 성장을 추진한다는 방침이다.

◆ 수도권 팹 반도체 생산능력 2배 확대… 800조 투자해 서남권 팹 4기 구축

먼저 정부는 차세대 반도체를 지원해 대체불가 K-반도체 생태계를 구축하기로 했다.

우선 수도권 팹인 용인·평택을 조기 완공해 5년 내 메모리 반도체 생산능력을 2배로 늘린다. 용인·평택에는 팹 건설기간을 획기적으로 단축하고, 첨단반도체 소재·부품·장비 테스트베드인 '트리니티 팹'을 구축한다.

서남권에는 반도체 팹 4기를 구축한다. 이를 위해 총 800조원 규모의 투자가 추진된다. 

특히 정부는 서남권을 제2 반도체 생산거점으로 육성할 계획이다. 정부는 전력·용수 등 인프라를 신속히 공급하고, 선도기업과 대학·연구원 중심의 첨단 패키징 실증센터를 구축할 계획이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

아울러 충청권은 HBM 팹 건설 등 156조원 투자를 통해 패키징 거점으로 키우고, 영남권은 기존 산업 기반을 활용해 차세대 반도체와 소부장 혁신 거점으로 육성한다.

따라서 반도체 연구개발(R&D) 지원도 확대한다. 고대역폭메모리(HBM) 이후 ▲차세대 고성능·저전력 메모리 ▲데이터센터용 AI 반도체 ▲미래차·로봇·방산 분야별 NPU ▲전력반도체 ▲첨단 패키징 기술 개발을 지원한다.

또한 반도체 특성화대학과 반도체 아카데미도 늘려 반도체 인력 10만명 양성을 가속화한다.

더 나아가 정부는 재정·금융·세제 지원도 병행한다. 반도체산업경쟁력강화 특별회계를 신설하고, 국민성장펀드 등 정책금융을 집중 지원한다는 방침이다.

◆ 8.4GW급 AI 데이터센터 구축…550조원 투자

정부는 AI 데이터센터를 국가 전략산업으로 육성한다. 8.4GW급 AI 데이터센터 구축에 투자유치를 포함해 550조원을 투입하고, 오는 2028년 상반기 착공해 2029년부터 단계적으로 운영한다는 계획이다.

AI 데이터센터는 울산, 동해, 세종 등을 중심으로 추진된다. 정부는 데이터센터의 IT, 클라우드·소프트웨어, 전력·냉각 등 기술과 장비 국산화를 지원하고 수출 산업화도 추진한다.

이어 AI 데이터센터 특별법 시행에 맞춰 특화 클러스터도 지정한다. 전·후방 산업을 함께 육성해 AI 데이터센터를 지역 산업 거점으로 키운다는 구상이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

고속도로 구축도 병행한다. 정부는 GPU 약 5만장을 차질 없이 확보하고, 국가 AI 프로젝트 등에 투입할 수 있도록 2027년 배분계획을 선제적으로 마련하기로 했다.

아울러 글로벌 AI 허브 조성도 추진된다. 정부는 입지 선정, 지원단 구성, 국제기구와의 업무협약(MOU) 체결 등을 통해 주요 국제기구의 AI 기능을 국내에 집적한다. 이와 함께 5개 '다자개발은행(MDB) AI 협력센터'도 선제적으로 유치해 시그니처 AI 프로젝트 발굴에 나선다.

더불어 데이터 경제 활성화도 핵심 과제로 제시됐다. 정부는 공공·민간 데이터 연계와 활용을 위해 ▲국가데이터 표준화 ▲데이터 확보·활용 플랫폼 구축 ▲의료 분야 데이터 스페이스 구축 ▲AI 학습용 데이터 통합제공시스템 마련에도 나선다.

◆ 피지컬 AI 7대 분야 육성…AI 로봇 글로벌 3강 추진

정부는 피지컬 AI도 국가전략산업으로 키우기 위해 제조·로봇·자동차 등 산업 현장 적용을 본격화한다.

우선 2027년부터 범부처 피지컬 AI 데이터 라이브러리를 구축한다. 물리세계를 인식·판단하고 자율적으로 움직이는 피지컬 AI 구현을 위해 범용 월드모델과 로봇 파운데이션 모델도 개발한다.

피지컬 AI 선도분야는 ▲팩토리 ▲로봇 ▲자동차 ▲선박 ▲가전 ▲드론 ▲반도체 등 7개로 정해졌다. 제조 현장의 암묵지를 데이터화하고, 자율주행·자율운항·드론 등 분야별 실증을 확대해 산업 현장에 AI 적용을 확산한다는 구상이다.

특히 AI 로봇은 글로벌 3강 도약을 목표로 집중 육성한다. 정부는 2028년 상용화를 목표로 10대 산업에 특화된 AI 로봇을 개발하고, 연간 1000개 현장에 보급해 제조 인공지능 전환(AX)을 가속화하기로 했다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

로봇 핵심부품 국산화도 추진한다. 액추에이터, 로봇손, 센서 등 3대 취약부품 전용 연구개발(R&D)을 신설하고, 로봇 행동데이터 수집·실증을 위한 산업 특화 데이터 팩토리와 피지컬 AI 트레이닝 센터도 구축한다.

아울러 공공부문 AX 확산도 병행한다. 정부는 소규모 AX 지원 패스트트랙을 새로 도입하고, AI 민생 10대 프로젝트 서비스를 순차적으로 시작한다. 국세정보 상담사, 농산물 알뜰 소비정보, 아동·청소년 위기대응, 국가 AI 유산 해설사 등 일부 서비스는 연내 개시된다.

전 국민 AI 활용 기반도 넓힌다. 정부는 국민이 쉽게 쓸 수 있는 AI 챗봇을 출시하고, 공공·민간 AI 교육 콘텐츠를 연계한 통합포털과 온·오프라인 AI 실습환경을 구축할 계획이다.

gkdud9387@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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