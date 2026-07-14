[하반기 경제성장전략] 정부, 반도체·AI에 1350조 쏟는다…잠재성장률 반등 '승부수'

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정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표

반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 강국 도약

수도권·서남권 반도체 팹 확충…총 800조 투자

8.4GW급 AI 데이터센터 구축에 550조 투입

피지컬AI 7대 분야 육성, AI 로봇 글로벌 3강 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI를 '3대 메가프로젝트'로 정하고 잠재성장률 반등에 나선다. 이에 정부는 반도체와 AI 분야에 총 1350조원을 투자할 예정이다.

정부는 14일 국무회의에서 관계부처 합동으로 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다.

정부는 3대 메가프로젝트를 중심으로 글로벌 초격차를 유지하는 한편, 5극3특과 지방우대 전략을 통해 지방주도 성장을 추진한다는 방침이다.

◆ 수도권 팹 반도체 생산능력 2배 확대… 800조 투자해 서남권 팹 4기 구축

먼저 정부는 차세대 반도체를 지원해 대체불가 K-반도체 생태계를 구축하기로 했다.

우선 수도권 팹인 용인·평택을 조기 완공해 5년 내 메모리 반도체 생산능력을 2배로 늘린다. 용인·평택에는 팹 건설기간을 획기적으로 단축하고, 첨단반도체 소재·부품·장비 테스트베드인 '트리니티 팹'을 구축한다.

서남권에는 반도체 팹 4기를 구축한다. 이를 위해 총 800조원 규모의 투자가 추진된다.

특히 정부는 서남권을 제2 반도체 생산거점으로 육성할 계획이다. 정부는 전력·용수 등 인프라를 신속히 공급하고, 선도기업과 대학·연구원 중심의 첨단 패키징 실증센터를 구축할 계획이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

아울러 충청권은 HBM 팹 건설 등 156조원 투자를 통해 패키징 거점으로 키우고, 영남권은 기존 산업 기반을 활용해 차세대 반도체와 소부장 혁신 거점으로 육성한다.

따라서 반도체 연구개발(R&D) 지원도 확대한다. 고대역폭메모리(HBM) 이후 ▲차세대 고성능·저전력 메모리 ▲데이터센터용 AI 반도체 ▲미래차·로봇·방산 분야별 NPU ▲전력반도체 ▲첨단 패키징 기술 개발을 지원한다.

또한 반도체 특성화대학과 반도체 아카데미도 늘려 반도체 인력 10만명 양성을 가속화한다.

더 나아가 정부는 재정·금융·세제 지원도 병행한다. 반도체산업경쟁력강화 특별회계를 신설하고, 국민성장펀드 등 정책금융을 집중 지원한다는 방침이다.

◆ 8.4GW급 AI 데이터센터 구축…550조원 투자

정부는 AI 데이터센터를 국가 전략산업으로 육성한다. 8.4GW급 AI 데이터센터 구축에 투자유치를 포함해 550조원을 투입하고, 오는 2028년 상반기 착공해 2029년부터 단계적으로 운영한다는 계획이다.

AI 데이터센터는 울산, 동해, 세종 등을 중심으로 추진된다. 정부는 데이터센터의 IT, 클라우드·소프트웨어, 전력·냉각 등 기술과 장비 국산화를 지원하고 수출 산업화도 추진한다.

이어 AI 데이터센터 특별법 시행에 맞춰 특화 클러스터도 지정한다. 전·후방 산업을 함께 육성해 AI 데이터센터를 지역 산업 거점으로 키운다는 구상이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

고속도로 구축도 병행한다. 정부는 GPU 약 5만장을 차질 없이 확보하고, 국가 AI 프로젝트 등에 투입할 수 있도록 2027년 배분계획을 선제적으로 마련하기로 했다.

아울러 글로벌 AI 허브 조성도 추진된다. 정부는 입지 선정, 지원단 구성, 국제기구와의 업무협약(MOU) 체결 등을 통해 주요 국제기구의 AI 기능을 국내에 집적한다. 이와 함께 5개 '다자개발은행(MDB) AI 협력센터'도 선제적으로 유치해 시그니처 AI 프로젝트 발굴에 나선다.

더불어 데이터 경제 활성화도 핵심 과제로 제시됐다. 정부는 공공·민간 데이터 연계와 활용을 위해 ▲국가데이터 표준화 ▲데이터 확보·활용 플랫폼 구축 ▲의료 분야 데이터 스페이스 구축 ▲AI 학습용 데이터 통합제공시스템 마련에도 나선다.

◆ 피지컬 AI 7대 분야 육성…AI 로봇 글로벌 3강 추진

정부는 피지컬 AI도 국가전략산업으로 키우기 위해 제조·로봇·자동차 등 산업 현장 적용을 본격화한다.

우선 2027년부터 범부처 피지컬 AI 데이터 라이브러리를 구축한다. 물리세계를 인식·판단하고 자율적으로 움직이는 피지컬 AI 구현을 위해 범용 월드모델과 로봇 파운데이션 모델도 개발한다.

피지컬 AI 선도분야는 ▲팩토리 ▲로봇 ▲자동차 ▲선박 ▲가전 ▲드론 ▲반도체 등 7개로 정해졌다. 제조 현장의 암묵지를 데이터화하고, 자율주행·자율운항·드론 등 분야별 실증을 확대해 산업 현장에 AI 적용을 확산한다는 구상이다.

특히 AI 로봇은 글로벌 3강 도약을 목표로 집중 육성한다. 정부는 2028년 상용화를 목표로 10대 산업에 특화된 AI 로봇을 개발하고, 연간 1000개 현장에 보급해 제조 인공지능 전환(AX)을 가속화하기로 했다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

로봇 핵심부품 국산화도 추진한다. 액추에이터, 로봇손, 센서 등 3대 취약부품 전용 연구개발(R&D)을 신설하고, 로봇 행동데이터 수집·실증을 위한 산업 특화 데이터 팩토리와 피지컬 AI 트레이닝 센터도 구축한다.

아울러 공공부문 AX 확산도 병행한다. 정부는 소규모 AX 지원 패스트트랙을 새로 도입하고, AI 민생 10대 프로젝트 서비스를 순차적으로 시작한다. 국세정보 상담사, 농산물 알뜰 소비정보, 아동·청소년 위기대응, 국가 AI 유산 해설사 등 일부 서비스는 연내 개시된다.

전 국민 AI 활용 기반도 넓힌다. 정부는 국민이 쉽게 쓸 수 있는 AI 챗봇을 출시하고, 공공·민간 AI 교육 콘텐츠를 연계한 통합포털과 온·오프라인 AI 실습환경을 구축할 계획이다.

gkdud9387@newspim.com