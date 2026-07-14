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[하반기 경제성장전략] 반도체 밖 고용 실종…청년 일자리·지방 주도 성장 '공염불' 되나

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 14일 반도체 호황으로 성장률을 3.0%로 상향했지만 취업자 증가 전망은 15만명으로 낮췄다.
  • 반도체·AI 메가프로젝트에 대규모 투자와 지방 우대정책을 내놨지만 건설·내수·비IT 부진으로 고용·지역경제 회복은 불투명하다는 지적이 나왔다.
  • 금융·외환 불안 대응은 연장된 임시조치에 그치고 한 산업 집중 대신 소프트웨어 등 다각적 투자 필요성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
실질 GDP 성장률 전망 2%→3% 상향
추가 세수 '미래대응기금' 신설
"반도체, 취업유발계수 낮고 일자리 창출 한계"
반도체 밖 건설·내수·非 IT 회복 제자리
1500원대 고환율, 올해 하반기 경제 회복 변수

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 반도체 호황에 힘입어 5년 만에 3% 성장할 것이라는 '장밋빛 전망'을 내놨다. 하지만 취업자 증가폭은 16만명에서 15만명으로 오히려 낮아져 고용없는 성장이 이어지는 것 아니냐는 지적이 나온다.

최근 성장은 사실상 반도체 산업만 의존했다는 분석도 나온다. 수출과 투자, 기업 실적은 개선됐지만, 고용 파급력이 큰 건설·내수·비IT(정보기술) 산업의 회복 조짐은 보이지 않기 때문이다.

특히 지방에 지속 가능한 일자리를 만들지 않은 채 세제·재정 등 우대 혜택만 늘려서는 정부가 구상한 '지방 살리기'도 공염불에 그칠 수 있다는 비판이 나온다.

 

◆ 성장률은 3%로 올랐지만 취업자 전망은 하향

14일 재정경제부가 국무회의에 보고한 '2026년 하반기 경제성장전략'에 따르면 정부는 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 2.0%에서 3.0%로 높였다. 반면 취업자 증가 전망은 16만명에서 15만명으로 낮췄다. 성장률 전망은 올렸지만 취업자 증가 폭은 종전 전망보다 1만명 줄어들 것으로 본 것이다.

정부는 잠재성장률을 끌어올릴 핵심 산업으로 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI를 제시했다. 이들 분야를 국가 차원의 3대 메가프로젝트로 육성하고 전력·용수·부지·금융·인재 지원을 연계하겠다는 계획이다. 서남권 반도체 팹 4기 구축에 800조원, 충청권 고대역폭메모리(HBM) 팹 건설 등에 156조원을 투자하는 방안이 핵심이다.

또 반도체 호황 등에 따른 추가 세수를 재원으로 '미래대응기금'을 신설할 계획이다. 올해와 내년에 추가로 걷힐 것으로 예상되는 세수를 청년과 차세대 성장동력, 지방, 교육 분야에 집중 투자하겠다는 구상이다.

문제는 반도체 이외 산업의 회복이 보이지 않는다는 점이다. 대표적으로 정부는 올해 건설투자 증가율 전망을 기존 2.4%에서 0.2%로 대폭 낮췄다. 건설업은 자재·운송·숙박·음식업과 지역 자영업까지 고용 효과가 넓게 퍼지는 산업이다.

건설과 내수, 비IT 산업이 살아나지 않는 상황에서 반도체 수출만 늘면 GDP는 커져도 체감 일자리는 늘기 어렵다. 반도체와 대기업, 수도권만 앞서가는 'K자형 성장'이 더 굳어질 수 있다는 지적이 나오는 배경이다.

정부가 3대 메가프로젝트를 통해 반도체에 집중된 '성장의 온기'를 다른 영역으로 확산할 수 있을지도 미지수다. 자본과 기술 중심의 대형 사업 구조여서 투자 증가가 곧바로 고용 확대로 이어질지는 장담하기 어렵기 때문이다. 청년 고용 부진을 해소할 직접적인 처방도 부족하다는 평가다.

정부도 이런 한계를 인정했다. 강기룡 재경부 차관보는 "성장률 상승이 주로 반도체 분야에서 나오고 있다"며 "반도체는 취업유발계수가 높지 않고 일자리 창출에도 제한이 있다"고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 7일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제01차 재정경제기획위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 지방우대 늘려도 일자리 없으면 '공염불'

정부는 지방 주도 성장을 위해 세제·재정·공공조달 등 각종 우대정책을 확대할 계획이다. 그러나 지방에 지속 가능한 일자리를 만들지 않은 채 혜택만 늘려서는 청년과 기업을 붙잡기 어렵다는 비판이 나온다.

특구 지정이나 세제 감면만으로 지역경제가 살아나는 것은 아니다. 기업이 지방에 투자하더라도 지역에서 실제 채용을 늘리지 않거나 청년이 원하는 임금과 경력 전망을 제시하지 못하면 지방 이전의 효과는 제한적일 수밖에 없다.

지방 주도 성장의 성패는 지원 규모보다 어떤 기업이 어느 지역에서 얼마나 많은 일자리를 만들 수 있느냐에 달려 있다. 일자리가 빠진 지방우대 정책은 결국 '지방 살리기'라는 구호에 머물 가능성이 크다.

한편 금융시장 불안에 대한 대응 전략도 부족하다는 지적이 나온다. 정부는 거시경제와 금융·외환시장 안정을 위해 거시건전성 관련 장관급 공식 회의체를 신설할 계획이지만, 구체적인 운용 방식과 대응 수단은 제시하지 않았다.

환율 급등과 시장금리 상승, 자본 유출 가능성에 대응할 방안도 부족하다는 지적이다. 정부는 외환건전성부담금 면제를 3개월 연장하고, 외화 지급준비금에 이자를 지급(외화지준 부리)하는 조치, 외화유동성 스트레스테스트 관련 감독조치 유예를 각각 6개월 연장하기로 했다.

하지만 이들 조치만으로는 해외투자 확대와 기업·연기금의 달러 수요, 국제유가, 주요국 통화정책 등 원화 약세를 만드는 구조적 요인까지 바꾸기 어렵다는 것이 시장 안팎의 중론이다. 지난해 도입한 비상조치를 반복 연장한 '임시방편'에 불과하다는 비판도 피하기 어렵게 됐다.

송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 "우리나라 경제 규모를 고려했을때 (반도체와 같은) 한 섹터에 집중하는 것이 옳은지에 대해서는 고민할 필요가 있다"며 "소프트웨어 등 다양한 분야에 대한 투자가 필요한 시점"이라고 지적했다.

wideopen@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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