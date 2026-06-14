송영길 "李대통령 '통합·포용' 말 마음에 남아"…김용남 만나 격려

"정치는 직선 아닌 포용의 곡선 위 걷는 일"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 차기 더불어민주당 당대표 주자로 꼽히는 송영길 의원이 경기 평택을 국회의원 재선거에서 당선되지 못한 김용남 전 후보를 찾아 "또 넘어져도, 또 다시 일어나야 한다"고 격려했다.

송 의원은 13일 밤 페이스북에서 "선거가 끝난 뒤 김용남 후보를 만나기 위해 다시 평택을 찾았다"며 "선거는 끝났지만 우리가 함께 걸어가야 할 길은 계속되기 때문"이라고 밝혔다.

송영길 더불어민주당 의원(왼쪽)과 김용남 전 후보가 주먹을 쥔 채 기념촬영을 하고 있다. [사진=송영길 의원 페이스북]

송 의원은 "정치는 같은 생각을 가진 사람들끼리만 모여서는 앞으로 나아갈 수 없다"며 "차이를 배제하는 정치가 아니라 차이를 품어내는 정치"라고 했다.

그러면서 "서로 다른 사람들이 함께할 수 있을 때 비로소 더 큰 미래를 만들 수 있다"고 강조했다.

이어 지난 8일 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 "'너는 언젠가 배신할 사람'이라고 모욕하면 되겠냐"며 통합을 강조하는 취지의 발언을 언급하며 "이 대통령이 강조한 통합과 포용의 메시지가 오랫동안 마음에 남아 있다. 더 넓게 품고, 더 크게 손을 내밀 때 진정한 통합의 길을 열어갈 수 있다"고 했다.

또 "국민은 하늘이라는 대통령의 말씀도 마음 깊이 새기고 있다"며 "국민은 진심도 보고 거짓도 본다. 순간의 유불리는 감출 수 있어도 결국 사람의 진심은 남는다"고 밝혔다.

송 의원은 김 전 후보와 식사를 마친 뒤 평택 시민들로부터 응원과 격려를 받았다고 소개했다. 그는 "시민들이 손을 흔들고 응원의 말을 건네는 모습을 보며 선거는 끝날 수 있어도 사람의 진심은 끝나지 않는다는 것을 다시 느꼈다"고 말했다.

그러면서 "평택을에서 김용남 후보가 보여준 진심 역시 주민들에게 전해졌다고 믿는다"며 "때로는 결과가 모든 것을 말해주지 않으며 어려운 시간을 견디는 과정 속에서 더 큰 자산이 만들어지기도 한다"고 했다.

그는 최근 월드컵 개막식에서 화제가 된 '또 넘어져도, 또 다시 일어나'라는 문구를 인용하며 "결국 사람을 앞으로 나아가게 하는 것은 넘어지지 않는 삶이 아니라 다시 일어서는 용기"라고 강조했다.

그러면서 "정치는 직선이 아니라 포용의 곡선 위를 걷는 일"이라며 "오늘의 만남은 위로의 자리가 아니라 새로운 출발을 다짐하는 자리"라고 했다.

앞서 송 의원은 지난 9일 국회에서 기자들과 만나 "우리 당 내부의 주류 입장은, 사실상 조국을 지지하는 사람들, 방치하는 사람들, 김용남의 패배를 용인한 흐름이 일부 있었다"며 당 지도부의 김 전 후보 지원이 충분하지 않았다고 비판했다.

당시 그는 "오히려 김 후보를 도운 사람은 우리 당 지지자들이 집중적으로 공격했다. 부승찬 의원의 경우 김 후보의 지지연설을 했다가 댓글로 무지하게 욕설을 받았다고 한다"고 말하기도 했다.

chogiza@newspim.com