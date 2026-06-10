송영길 "투표용지 사태, 6월항쟁과 민주주의 의미를 다시 생각하게 해"

AI 핵심 요약beta
- 송영길 더불어민주당 의원이 10일 투표용지 부족 사태 관련자에게 엄중한 책임을 요구했다.
- 송 의원은 투표용지 부족 사태가 피와 땀으로 이룬 민주주의의 근간과 선거 신뢰를 훼손한 심각한 문제라고 밝혔다.
- 그는 6월항쟁과 촛불혁명 등을 언급하며 시민이 일군 민주주의 유산은 저절로 지켜지지 않는다며 경각심을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 더불어민주당 의원이 6·10민주항쟁 39주년을 맞아 투표용지 부족 사태와 관련해 "신뢰를 훼손한 심각한 문제"라며 관련자들에게 엄중한 책임을 물어야 한다고 밝혔다.
송 의원은 10일 자신의 페이스북에서 "우리가 쟁취한 대통령 직선제는 국민의 참정권과 선거에 대한 신뢰 위에 서있다"며 "최근 드러난 투표용지 부족 사태는 우리 모두의 피와 땀, 그리고 눈물로 이뤄낸 민주주의의 근간을 흔드는 일"이라고 했다.
송 의원은 "고의든 중대한 과실이든 철저히 진상을 규명하고, 관련자에게 엄중한 책임을 물어야 한다"며 "6월항쟁과 민주주의의 의미를 다시 생각하게 되는 39주년"이라고 했다.
그는 1987년 일어난 6월항쟁 당시를 "학생들이 앞장서서 싸웠고, 시민들은 기꺼이 그 곁에 섰다"며 "전경에 쫓기던 학생들을 숨겨주던 상인들, 최루탄에 눈물을 쏟는 학생들에게 물수건을 건네주던 아주머니들, 창문을 열고 박수와 함성으로 응원을 보내던 빌딩 안의 시민들이 눈앞에 선명하다"고 했다.
이어 "6월의 함성은 마침내 대통령 직선제를 이끌어냈다"며 "5월 광주의 아픔을 딛고 시민이 승리한 순간이고 6월 항쟁은 시민이 만드는 한국 민주주의의 마르지 않는 샘물"이라고 평했다.
그러면서 "촛불혁명과 빛의 혁명 역시 그 샘에서 길어 올린 민주주의"라며 "그러나 그 유산은 저절로 지켜지지 않는다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com