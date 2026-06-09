송영길 의원 "李대통령 축하난 받아…국민주권정부 반드시 성공시킬 것"

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"연수구민 뜻 무겁게 새겨…처음 마음 그대로 가겠다"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 더불어민주당 의원이 9일 이재명 대통령으로부터 축하난을 전달받았다며 "국민주권정부의 성공을 위해 맡은 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

송 의원은 이날 페이스북에서 "이재명 대통령께서 정을호 청와대 정무비서관을 통해 축하난을 보내주셨다"며 "유럽 순방길에 오르는 바쁜 일정 속에서도 축하와 격려의 마음을 전해준 대통령께 깊이 감사드린다"고 했다.

송영길 의원(왼쪽)이 9일 정을호 청와대 정무비서관(오른쪽)으로부터 이재명 대통령의 축하난을 전달받고 기념촬영을 하고 있다. [사진=송영길 의원 페이스북)]

그는 "이번 선거를 통해 다시 일할 기회를 주신 국민과 연수구민 여러분의 뜻을 무겁게 새기고 있다"며 "그 뜻에 보답하는 길은 국민주권정부의 성공을 위해 제 역할을 다하는 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

송 의원은 또 정을호 비서관에 대해 "당대표 시절 총무국장으로 함께 일하며 동고동락했던 귀한 동지"라며 "어려운 시절을 함께 견디며 당을 지켜온 동지를 청와대 정무비서관으로 다시 만나 감회가 깊었다"고 전했다.

이어 "지난 1년 동안 국민주권정부는 숱한 도전과 어려움 속에서도 대한민국의 새로운 길을 열기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "이제는 변화와 성과가 국민 한 사람 한 사람의 삶 속에서 체감될 수 있도록 만드는 일이 중요하다"고 강조했다.

그러면서 "대통령의 격려를 마음에 새기고 국민께서 맡겨주신 책임을 다하겠다"며 "처음 마음 그대로 가겠다. 반드시 국민주권정부를 성공시키겠다"고 했다.

chogiza@newspim.com