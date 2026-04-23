LG, 대학생 '슈퍼 루키' 키운다…청년 창업 생태계 확장

지난 22일 '슈퍼트타트 데이' 행사 개최…41개사 참가

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG가 인공지능(AI)·바이오·클린테크(ABC)를 비롯해 로봇, 우주산업 등 미래 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴하고 대학생 창업팀 지원을 통한 청년 창업 생태계 확장에 나선다. 기업이 혁신의 씨앗을 조기에 발굴해 산업계 전반의 기술 경쟁력을 제고하고 차별화된 혁신 생태계를 구축한다는 구상이다.

LG는 지난 22일 마곡 LG사이언스파크에서 스타트업 발굴·육성 행사인 '슈퍼스타트 데이 2026'을 개최했다고 23일 밝혔다. 올해 행사에는 권봉석 ㈜LG COO와 주요 계열사 CTO 등 기술 경영진 30명을 비롯해 벤처캐피털(VC), 공공기관 관계자들이 참석해 41개 스타트업의 핵심 기술과 사업성을 모색했다.

권봉석 LG COO(오른쪽에서 두번째)와 정수헌 LG사이언스파크 대표(오른쪽에서 첫번째)가 '슈퍼스타트 데이 2026'에서 스타트업의 기술 시연을 살펴보고 있다. [사진=LG]

이번 행사에서는 로봇과 ABC 분야의 혁신 기술이 집중적으로 소개됐다. 고정밀 피지컬 데이터를 활용한 로봇 조작 솔루션을 선보인 '퀘스터'와 비정형 물체의 변형성을 이해하는 기술을 공개한 '로맨틱로보틱스' 등 로봇 스타트업이 대거 참여했다. 또한 소형 AI데이터센터용 고효율 쿨링 솔루션을 개발한 '신선고'와 탄소저감 소재를 공기청정기에 적용한 '랩인큐브' 등 미래 사업 분야의 전시도 이어졌다.

특히 올해는 대학 창업팀을 위한 '루키 프로그램'을 신설해 청년 창업가 지원을 강화했다. 서울대, 포스텍 등 주요 대학에서 추천받은 우수 창업팀이 피칭 콘테스트를 진행했으며 최종 선발된 'Pinta AI', '모토마인드', '포바디' 3개 팀에게는 상금과 함께 LG 계열사 협업 기회, 슈퍼스타트 인큐베이터 혜택 등이 제공된다. LG는 내년부터 이 프로그램의 규모를 더욱 확대할 계획이다.

LG는 실질적인 사업 협력을 위해 현장에서 약 120건의 비즈니스 밋업을 성사시켰다. 정수헌 LG사이언스파크 대표는 "슈퍼스타트 데이를 통해 위닝테크를 함께 만들어갈 스타트업과 협력을 강화하겠다"며 "새롭게 론칭한 루키 프로그램을 통해 청년 혁신 스타트업을 조기에 발굴·육성해 LG만의 차별화된 혁신 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com