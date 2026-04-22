구광모 LG 회장, 빅테크와 AI 연합 전선 확대…AX '드라이브'

엔비디아·팔란티어 등 협력 강화…소버린 AI 생태계 구축

엑사원 중심 전략 고도화…산업 현장 적용 가속

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구광모 LG그룹 회장이 글로벌 빅테크와의 협력 확대를 통해 인공지능 전환(AX) 실행 속도를 끌어올리고 있다. 핵심 기술 파트너십을 기반으로 '엑사원(EXAONE)' 중심 AI 전략에 드라이브를 걸며 실행력을 높이는 흐름이다. 엔비디아와 팔란티어 등과의 연합 전선 강화로 소버린 AI 생태계 구축도 본격화하는 양상이다.

LG AI연구원은 지난 21일 서울 마곡 본사에서 엔비디아와 만나 차세대 AI 모델 개발과 생태계 구축 전략을 논의했다고 22일 밝혔다. 양사는 LG의 '엑사원'과 엔비디아 '네모트론(Nemotron)' 오픈 생태계를 결합해 산업별 특화 AI 모델을 공동 개발하기로 했다. 네모트론은 엔비디아가 공개한 대규모 언어모델(LLM) 기반의 오픈 AI 모델이다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장(왼쪽)과 브라이언 카탄자로(Bryan Catanzaro) 엔비디아 응용연구 총괄 부사장(Vice Presideent of Applied Deep Learning Research at NVIDIA)이 협력 방향을 논의하고 있다. [사진=LG]

이번 협력은 구광모 회장이 강조해온 '글로벌 동맹 기반 AI 경쟁력 확보' 전략의 연장선이다. LG는 엑사원 개발 과정에서 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰'과 AI 개발 플랫폼 '네모 프레임워크', 추론 최적화 소프트웨어 '텐서(Tensor)RT-LLM'을 활용하며 성능 고도화를 이어왔다. 동시에 네모트론 오픈 데이터셋을 적용해 학습 품질도 끌어올렸다.

이 같은 협력은 성과로 이어지고 있다. 스탠퍼드대 인간중심인공지능연구소(HAI)의 'AI 지수 보고서'에서 한국이 주목할 AI 모델 5개 가운데 4개를 LG의 엑사원 시리즈가 차지했다.

카탄자로 부사장은 "엔비디아는 LG AI연구원의 핵심 파트너로서 엑사원을 한국 최고 수준의 AI 모델로 발전시키는 데 긴밀히 협력해왔다"며 "국가와 산업 고유의 문화·언어 데이터를 기반으로 한 특화 모델은 AI 활용 가능성을 한층 확장할 잠재력이 있다"고 말했다. 이어 "LG의 엑사원과 엔비디아 네모트론의 결합을 통해 소버린 AI를 선도하고, 생태계 확장에도 기여할 것"이라고 강조했다.

임우형 공동 연구원장은 "엔비디아는 엑사원 개발을 함께해 온 핵심 기술 파트너"라며 "양사 협력을 연구개발 생태계 전반으로 확장해 산업 현장에서 체감할 수 있는 소버린 AI 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

구광모 LG그룹 회장 [사진=LG]

LG는 엔비디아를 넘어 협력 범위를 글로벌 전반으로 넓히고 있다. 구 회장은 이달 초 미국 실리콘밸리에서 팔란티어의 알렉스 카프 최고경영자(CEO), 스킬드AI의 디팍 파탁·아비나브 굽타 공동 창업자와 잇달아 만나 AX 가속화 방안을 논의했다. 데이터 분석, 피지컬 AI 등 핵심 영역에서 협력 가능성을 점검한 것으로 알려졌다.

LG는 이 같은 빅테크 협력 확대를 통해 AI 모델 경쟁력을 높이는 동시에 산업 현장 적용을 가속화한다는 전략이다. 엑사원을 중심으로 한 소버린 AI 생태계를 구축하고, 제조·헬스케어 등 다양한 산업군으로 확산하는 데 속도를 낸다는 구상이다.

syu@newspim.com