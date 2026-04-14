"AI가 종목 이유까지 설명한다"…LG·LSEG·키움, 투자 에이전트 맞손

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 13일 키움증권과 LSEG와 MOU 체결했다.
- 개인 투자자 대상 금융 AI 에이전트 서비스 구축한다.
- 예측 점수·해설 제공과 공동 마케팅 추진한다.
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엑사원-BI 기반 예측·해설 결합…자산관리 AI 서비스 확대 나서
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원이 런던증권거래소그룹(LSEG), 키움증권과 손잡고 개인 투자자를 위한 금융 인공지능(AI) 에이전트 서비스 구축에 나선다.
3사는 지난 13일 서울 여의도 키움증권 본사에서 전략적 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 엄주성 키움증권 대표, 니콜라스 팔마뉴 LSEG 글로벌영업대표, 임우형 LG AI연구원장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 3사는 키움증권 투자 플랫폼에서 종목별 예측 점수와 해설을 제공하는 리테일 AI 투자 인사이트를 고도화하고, 자산관리 특화 AI 솔루션 공동 발굴에 나선다. 아울러 AI 기반 투자 서비스 시장 표준 선점을 위한 공동 마케팅도 추진한다.
특히 이번 협력은 개인 투자자를 대상으로 한 '설명 가능한 AI 투자(Explainable AI Investing)'의 국내 첫 상용화 사례로 기대된다. LG AI연구원은 예측 결과뿐 아니라 판단 근거까지 제시하는 금융 AI 에이전트 '엑사원-BI(Business Intelligence)'를 기반으로 서비스를 구현할 계획이다.
엄주성 대표는 "AI 기술과 글로벌 데이터가 결합된 투자 서비스를 통해 개인 투자자도 보다 쉽게 투자 판단을 내릴 수 있는 환경을 만드는 것이 목표"라고 밝혔다.
니콜라스 팔마뉴 대표는 "LG의 엑사원-BI는 예측과 해설을 함께 제공한다는 점에서 기존 서비스들과 다르다"며 "키움증권과의 파트너십으로 한국 리테일 투자자에게 더 투명하고 이해하기 쉬운 AI 투자 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
임우형 원장은 "엑사원 BI는 전문가 에이전트들이 협업해 분석부터 예측, 보고서 생성까지 수행하는 구조로 사람의 판단을 돕는 실전형 AI 에이전트로 진화하고 있다"며 "LG의 버티컬 AI 기술이 글로벌 금융 인프라와 결합해 실제 서비스로 연결되는 사례라는 점에서 의미가 크다"고 강조했다.
syu@newspim.com