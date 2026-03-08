LG유플러스, 퓨리오사AI와 기업용 '소버린 AI' 개발

엑사원·NPU 결합…공공·금융 등 폐쇄망 환경 활용 겨냥
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI와 손잡고 기업 내부에서 운영 가능한 '소버린 AI 어플라이언스'를 개발한다. 외부 클라우드 없이 사내 인프라에서 AI를 실행하는 일체형 장비다.
양사는 지난 4일 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2026 현장에서 AI 인프라 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 이상엽 LG유플러스 CTO와 백준호 퓨리오사AI 대표가 참석했다.
소버린 AI 어플라이언스는 데이터가 외부 클라우드로 이동하지 않는다. 기업 내부 인프라에서 모든 연산을 처리한다. 전원과 네트워크만 연결하면 바로 사용할 수 있는 일체형 장비다. 복잡한 서버 구축 없이 설치 즉시 활용 가능한 완제품 구조다.
장비에는 LG유플러스 기업용 AI 플랫폼과 LG AI연구원의 AI 모델 '엑사원(EXAONE)'이 탑재된다. 퓨리오사AI의 저전력·고효율 신경망처리장치(NPU)도 결합한다.
LG유플러스는 기업용 AI 플랫폼과 엑사원 4.0을 기반으로 운영 구조를 설계한다. 사내 문서 검색과 요약 기능을 지원한다. 업무 전반 에이전트화와 워크플로 자동화 기능도 포함한다. 폐쇄망 환경에서도 빠른 검색과 응답이 가능하도록 시스템을 구성한다.
기업용 AI 플랫폼은 지식관리시스템(KMS), 검색증강생성(RAG), 제어 기능을 통합한 구조다. 사내 데이터 기반 질의응답과 문서 관리 기능에 특화된 플랫폼이다.
퓨리오사AI는 2세대 NPU '레니게이드'를 기반으로 AI 추론 성능을 높인다. 다수 사용자가 동시에 AI를 사용하는 환경에서도 안정적 처리 성능을 유지하도록 연산 구조를 설계한다. 전력 사용량과 운영 비용 절감도 목표다.
양사는 기업 내부에서 바로 운영 가능한 AI 모델 구축을 목표로 협력한다. 공공·국방·의료·금융·제조·연구기관 등 외부 클라우드 사용이 제한된 환경에서 활용 가능성을 높인다. AI 시스템 중단이 곧 업무 차질로 이어지는 현장에서도 24시간 365일 운영 구조를 확보할 수 있다는 설명이다.
양사는 이번 협약을 시작으로 협력 범위를 확대한다. AIDC 기반 NPUaaS와 피지컬 AI 분야 공동 연구도 추진한다. 데이터센터에서는 NPU 기반 추론 인프라 설계와 운영 구조 고도화를 진행한다. 로봇과 설비 제어 환경에서는 초저지연 추론 기술 연구를 병행한다.
백준호 퓨리오사AI 대표는 "이번 협력은 AI 모델과 플랫폼, 반도체 기술을 하나의 구조로 결합해 실제 산업 현장에서 바로 활용 가능한 형태로 구현한다는 데 의미가 있다"며 "LG유플러스와 함께 기업 내부 운영에 최적화된 AI 인프라 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
이상엽 LG유플러스 CTO는 "AI가 실제 업무 환경에 적용되기 위해서는 성능뿐 아니라 보안과 운영 안정성까지 함께 갖춰야 한다"며 "소버린 AI 어플라이언스 개발을 시작으로 기업이 신뢰하고 사용할 수 있는 하이브리드 AI 인프라를 준비해나가겠다"고 말했다.
