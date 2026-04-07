구광모 LG 회장, 실리콘밸리서 AI전환 속도전…팔란티어·스킬드AI 연쇄 회동

AI 핵심 요약beta
- 구광모 LG그룹 회장이 2일 실리콘밸리를 방문했다.
- 팔란티어 CEO와 AX 전략, 스킬드AI 창업자와 피지컬AI를 논의했다.
- LG테크놀로지벤처스 방문해 AI 투자 전략을 점검했다.
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"선제 투자로 미래 포트폴리오 구축"
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 구광모 LG그룹 회장이 글로벌 인공지능(AI) 혁신의 최전선에 있는 실리콘밸리를 찾았다. LG의 AI 사업화 방향을 구체화하고 실행 속도를 높이기 위한 행보다.
7일 LG그룹에 따르면 구광모 회장은 지난 2일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 AI 소프트웨어 기업 팔란티어(Palantir)의 알렉스 카프(Alex Karp) 최고경영자(CEO)와 로봇 지능 개발 기업 스킬드AI(Skild AI)의 디팍 파탁(Deepak Pathak), 아비나브 굽타(Abhinav Gupta) 공동 창업자를 차례로 만났다.
이번 일정은 LG의 AI 사업화 방향과 피지컬AI 분야 우선순위를 점검하고, 실행 중심 전략을 강화하려는 목적이 담겼다. 팔란티어와 스킬드AI는 각각 기업 운영체계의 인공지능전환(AX), 피지컬AI 영역에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 평가된다.
◆ 팔란티어와 AX 전략 논의
구 회장은 같은날 팔란티어 경영진과 만나 '온톨로지(Ontology)' 기반 AI 의사결정 체계와 실제 적용 사례를 논의했다.
온톨로지는 기업 내 분산된 데이터를 단순 통합하는 수준을 넘어 유기적으로 연결해 실시간 시뮬레이션을 가능하게 하는 기술이다. 팔란티어는 데이터 통합과 AI 기반 의사결정 기술을 통해 제조·금융·물류 등 산업 전반에서 활용 사례를 확대해 왔다.
구 회장은 특히 제조 현장에서의 적용 사례에 주목하며 협업 가능성과 LG의 AX 실행력 제고 방안을 점검한 것으로 전해졌다.
◆ 스킬드AI 방문…피지컬AI 확장 가능성 점검
구 회장은 스킬드AI 사옥도 찾아 휴머노이드 시연을 참관하고, 피지컬AI가 산업 현장에 미칠 영향 등을 논의했다.
스킬드AI는 카네기멜론대학교(CMU) 출신 디팍 파탁, 아비나브 굽타 교수가 공동 창업한 기업으로 로봇용 파운데이션 모델(RFM) 분야에서 주목받고 있다. 소프트뱅크와 엔비디아 등 글로벌 기업이 투자에 참여했다.
LG는 자율주행로봇(AMR)을 기반으로 접객·물류 분야에 로봇을 적용해 왔으며, 최근에는 휴머노이드 기반 홈 로봇 사업도 추진 중이다.
LG CNS는 스킬드AI와 협력해 산업용 AI 휴머노이드 로봇 솔루션 개발을 진행하고 있으며, LG이노텍도 부품 공급 협업을 검토 중이다.
◆ CVC 방문…투자 전략 점검
구 회장은 LG의 기업형 벤처캐피털(CVC)인 LG테크놀로지벤처스를 방문해 투자 전략도 점검했다. 그는 김동수 LG테크놀로지벤처스 CEO 등과 만나 미국 투자 환경 변화와 향후 투자 방향을 논의하고, 미래 사업 경쟁력 강화를 위한 포트폴리오 전략을 공유했다.
구 대표는 "AI 패러다임 전환 속 선제적 투자로 그룹 미래 포트폴리오의 한 축을 만들 수 있는 전진기지 역할을 해달라"고 당부했다.
LG테크놀로지벤처스는 8억9000만달러(약 1조3400억원) 규모 펀드를 운용하며 지금까지 약 90여개 스타트업에 4억2000만달러를 투자했다. 최근에는 항암치료제 개발사 아셀렉스 지분을 매각해 약 7배 수준의 투자 수익을 거둔 바 있다.
한편 구 회장은 앞서 주요 계열사 사장단 40여 명이 참석한 '사장단 회의'에서 "AX 시대에 가장 중요한 것은 속도이며, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하기에 사업의 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 빠르게 실행해 성과를 축적하고 확산해야 한다"고 강조했다.
kji01@newspim.com