구광모 회장 "계획보다 실행"…LG 사장단에 'AI 속도전' 주문

AX를 미래 경쟁력으로 규정…전 과정 구조 혁신 속도

엑사원 활용 회의 운영…AX 실행 체계 현장 적용

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구광모 LG그룹 회장이 불확실한 경영 환경에 대응해 속도감 있는 인공지능 전환(AX) 전략을 사장단에 주문했다.

LG그룹은 지난 25일 서울 중구 남산리더십센터에서 사장단 회의를 열었다고 26일 밝혔다. 구광모 회장을 비롯해 계열사 사장단 40여 명이 참석했다.

이날 회의는 지경학적 불안과 공급망 재편 속 대응 전략을 논의하기 위하 자리였다. 외부 충격에 흔들리지 않는 미래 체력 확보 방안에 초점을 맞췄다.

사장단은 효율 개선을 넘어 구조적 혁신이 필요하다는 데 공감했다. AX를 미래 경쟁력의 본질로 보고 속도감 있는 실행력이 핵심이라는 데 의견을 모았다.

지난 25일 서울 중구 남산리더십센터에서 열린 사장단 회의에 참석한 구광모 LG그룹 회장이 사장단에게 속도감 있는 AX 추진을 당부하고 있다. [사진=LG]

구광모 회장은 인공지능(AI)이 산업 구조를 바꿀 변수라고 진단했다.

구 회장은 "AI는 단순히 효율성과 생산성을 개선시키는 도구가 아닐 것"이라며 "새로운 시대를 준비하기 위한 근본적인 변화를 요구하고 있으며, 이 변화를 어떻게 이해하고 대응하느냐에 따라 기업의 미래가 결정될 것"이라고 강조했다.

속도 중심 경영도 재차 강조했다. 그는 "가장 중요한 것은 속도이며, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하기에 사업의 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 빠르게 실행해 성과를 축적하고 확산해야 한다"고 밝혔다.

또 "AX는 특정 조직만의 과제가 아닌, 최고경영책임자(CEO)와 사업책임자가 직접 방향을 잡고 이끌어야 할 과제"라고 말했다. 사장단의 명확한 선택과 실행을 주문한 발언이다.

LG는 설계·생산·마케팅 전 과정에 AX 적용을 확대 적용한다. 경영진 주도의 목표 설정과 실행 속도 제고에 초점을 맞춘다.

이번 회의 자체가 AX 실행 사례로 운영됐다. 사장단은 분임조 토의 과정에 LG AI 모델인 엑사원(EXAONE)을 활용해 실시간으로 논의의 맥락을 분석, 키워드를 추출하고 요약하는데 활용했다.

회의가 열린 남산리더십센터는 올해 초 문을 연 인재 육성 거점이다. 도심 접근성을 바탕으로 리더십 교육과 글로벌 비즈니스 공간으로 활용한다.

syu@newspim.com